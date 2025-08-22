청력 저하 참전유공자·배우자 지원 3개 대학병원 협력해 진료 제공 정밀검사 보청기 처방·피팅 진료

KT는 난청 국가유공자 대상 사회공헌 사업의 일환으로 서울 서대문구 신촌 세브란스병원에서 집중 진료를 진행했다고 22일 밝혔다.

이는 KT의 사회공헌 사업인 ‘국가영웅과 함께하는 KT소리찾기’의 일환이다.

이 사업은 청력 저하로 일상생활에 불편을 겪는 60세 이상 참전유공자·배우자를 위해 기획됐다. 국가보훈부와 협업하고, 세브란스병원·제주대학교병원·전남대학교병원 등 의료기관이 참여했다. 이번 신촌 세브란스병원에서의 진료를 끝으로, 전국 단위의 진료 일정을 마무리했다고 KT는 설명했다.

KT는 국가유공자에게 기기 제공을 넘어, 대학병원의 정밀 청력검사에 기반한 보청기를 맞춤형으로 처방했다고 강조했다. 이후 피팅 진료까지 지원해 난청 극복을 위한 전 과정을 지원했다.

서울 지역 진료를 맡은 신촌 세브란스병원에서는 최재영 이비인후과 교수가 진료 휴무일을 활용해 국가유공자 전담 진료를 진행했다. 지난 7월부터 제주대학교병원과 전남대학교병원에서도 동일한 방식으로 집중 진료를 시행했다.

KT는 진료받은 고도 난청 국가유공자들에게 보청기 모니터링을 시행한단 계획이다. 2개월간 보청기 착용 경과를 검토한 후, 청력 개선 효과가 미미한 대상자에게 인공와우 수술 지원을 검토한다.

최재영 세브란스병원 교수는 “귀가 나쁘면 심리적으로 위축돼 사회적 고립과 우울감으로 이어질 수 있다”며 “정확한 청각 검사와 올바른 보청기 착용만으로도 노인성 난청 예방에 크게 도움이 된다”고 했다.

오태성 KT 환경·사회·지배구조(ESG) 경영추진실장은 “국가에 헌신하신 유공자들께 실질적인 도움을 드릴 수 있어 뜻깊었다”며 “앞으로도 전문 기관과 협력해 우리 사회 곳곳에 소리를 전하는 KT소리찾기 사업을 이어가겠다”고 했다. 차민주 기자