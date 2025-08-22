초장기 할부·충전 크레딧 등 금융 지원

[헤럴드경제=정호원 기자] 현대캐피탈은 기아 최초의 전동화 전용 PBV(목적기반차량) ‘더 기아 PV5(이하 PV5)’ 전용 금융 프로그램을 새롭게 출시했다고 22일 밝혔다.

PV5는 모빌리티 서비스·물류·레저 등 다양한 수요를 겨냥한 신개념 중형 PBV다. 기아는 지난 6월 ‘PV5 패신저’와 ‘PV5 카고’ 모델을 내놓은 바 있다.

현대캐피탈은 개인과 법인 고객을 아우르는 맞춤형 금융상품을 선보인다 ‘PV5 5-제로 할부’는 60개월 중 초기 5개월간 무이자 상환하고 이후 55개월간 4.7% 금리를 적용하는 방식이다. ‘PV5 롱런 할부’는 최장 120개월(금리 5.0%)까지 분할 상환이 가능하다.

전기차 충전 지원도 강화했다. 카앤에셋 애플리케이션(앱)에서 안전운전 점수 80점 이상을 기록하면 매월 1만원 충전 크레딧을 최대 12개월간 지급한다. 충전요금은 앱 내 ‘통합 청구’ 서비스로 차량 할부금과 함께 납부할 수 있다

또한 네이버페이와 제휴한 ‘트리플-세이브 리스’는 전기차 보조금과 차량가 할인 반영으로 월 이용료를 낮췄다. 차량가의 0.5%를 네이버 포인트로 적립해 준다. 초기 6개월간은 월 20만원 수준으로 이용할 수 있다. ‘페이백 리스’는 마일리지·배터리 관리·안전운전 점수 달성 시 월 최대 1만원을 계약 만기 시 환급한다.

법인 고객을 대상으로는 현대캐피탈의 차량관제 시스템(FMS)을 활용해 보험료 할인, 원격 진단, 정비 예약, 배터리 관리 등 맞춤형 서비스를 제공한다.

현대캐피탈 관계자는 “다양한 맞춤형 금융 프로그램으로 고객의 초기 부담을 줄이고 모빌리티 혁신을 뒷받침하겠다”고 말했다.