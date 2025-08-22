이씨 사건 수사정보 누설·내부 보고서 유출 징계위원회, 파면 의결 A씨 “파면 과하다”며 불복 소송 냈지만 패소…법원 “경찰직무 공공성 훼손”

[헤럴드경제=안세연 기자] 마약 투약 혐의로 수사받던 중 숨진 배우 이선균(48)씨의 수사 정보를 유출한 경찰관이 파면 처분에 불복해 소송을 냈지만 패소했다. 법원은 “수사 내용의 보안 엄수, 수사기관과 언론의 유착 근절 등을 고려했을 때 엄정한 징계 처분이 불가피하다”고 판시했다.

22일 법조계에 따르면 인천지법 1-3행정부(부장 장유진)는 30대 전 경위 A씨가 “파면 처분을 취소해달라”며 낸 소송에서 이같이 판결했다. 법원은 A씨의 손을 들어주지 않았다.

이 사건은 지난 2023년 10월 19일, 한 지역신문에서 ‘톱스타 L씨, 마약 혐의로 내사 중’이란 기사를 단독 보도하면서 시작했다. 이때까지만 해도 L씨가 이씨인지 확실하지 않았다. 다음날, A씨는 ‘L씨가 이씨가 맞는지’ 물어본 2명의 연예부 기자에게 수사정보를 유출한 것으로 드러났다.

A씨는 한 기자에게 “L씨는 이씨가 맞을 것이다”라고 답하며 피의자 신분 전환여부 등을 누설했다. 또다른 기자에겐 인천경찰청 마약범죄수사계가 내부보고 목적으로 작성한 ‘수사진행 보고서’를 사진으로 찍어 보냈다. 여기엔 이씨 사건과 관련한 8명의 수사대상자 이름, 나이, 전과, 직업 등이 적혀있었다.

이 수사보고서는 경찰 내부에서 권한 있는 자만이 열람할 수 있는 문서였다. ‘특별취급’으로 분류됐고, 파쇄하는 게 원칙이었다. A씨뿐 아니라 인천지검 소속 40대 검찰 수사관 B씨도 수사 진행 상황을 전날 지역 신문기자에게 알려준 것으로 나타났다. B씨는 직무에서 배제된 상태로 알려졌다.

경찰 징계위원회는 지난해 7월, A씨에 대해 파면을 의결했다. 파면은 공무원 징계 중 가장 무거운 처분이다. 공무원 신분을 박탈할 뿐 아니라 연금을 수령할 권리 등도 상실시킨다.

징계위원회는 “A씨의 비위 행위로 경찰에 대한 비난성 언론 기사가 다수 보도됐다”며 “본인은 물론 경찰 조직 전체의 신뢰를 실추시킨 행위이므로 공직기강 확립을 위해 책임을 엄중히 물어야 한다”고 밝혔다.

A씨는 “징계의 정도가 너무 무거워 부당하다”며 인사혁신처 소청심사위원회에 심사 청구를 했지만 기각됐다. 이후 법원을 찾아 “징계 처분을 취소해달라”며 소송을 걸었다.

재판 과정에서 A씨 측은 “경찰과 기자 사이의 통상적인 관계를 고려하면 기자에게 정보를 제공하고 협조한 것 자체가 크게 비난받을 일이라고 볼 수 없다”며 “비위 행위를 깊게 반성하고 있는 점, 10년간 경찰로서 성실하게 근무한 점, 표창 수상 경력 등을 고려했을 때 파면은 지나치게 무거워 위법하다”고 주장했다.

1심 법원은 A씨의 주장을 받아들이지 않았다.

1심 재판부는 “A씨는 직무 성격상 고도의 준법성과 직무윤리가 요구되는 경찰이었다”며 “수사 중인 사건 피의자의 개인정보보호 및 수사내용 보안의 중요성을 충분히 인식할 수 있는 직위에 있었다”고 전제했다.

이어 “A씨가 유출한 보고서엔 수사 대상자의 입건 여부가 담겨있어 수사에 지장을 초래할 가능성이 있다”며 “경찰의 통상적인 언론 대응 수준을 넘었을 뿐 아니라 수사대상자들의 권리를 침해하고 경찰 직무의 공공성을 심히 훼손시킨 것”이라고 지적했다.

그러면서 “고의성이 충분히 인정되고, 비위의 정도가 매우 무거운 것으로 보인다”고 밝혔다.

법원은 “파면 처분을 통해 달성하고자 하는 공직기강의 확립과 수사대상자에 대한 개인정보 보호, 수사 내용의 보안 엄수, 수사기관과 언론의 유착 근절, 경찰에 대한 국민의 신뢰 회복 등 공익이 A씨가 입게 될 불이익에 비해 훨씬 크다”며 파면이 정당하다고 결론 내렸다.

아직 이 판결은 확정되지 않았다. A씨가 “1심 판결은 부당하다”며 “2심 판단을 다시 받아보겠다”고 항소했다. 2심이 서울고등법원(인천)에서 열릴 예정이다.

A씨와 검찰 수사관 B씨는 공무상 비밀누설 등 혐의로 형사 재판도 받고있다. A씨와 B씨에게 관련 정보를 제공받은 기자 3명은 불기소 처분을 받았다. 개인정보를 제공한 자가 아니라 제공받은 자는 ‘영리 또는 부정한 목적’이 있어야 처벌이 가능하다.

이씨는 지난해 10월 14일 입건된 후 3차례에 걸쳐 경찰의 소환 조사를 받았다. 마지막 조사 3일 뒤인 같은 해 12월 26일 서울 종로구 와룡공원 인근에서 숨진 채 발견됐다.