트럼프가 “친중” 비난한 탄 인텔 CEO 찬사 급변한 건 정부 지분인수 시나리오 형과 누나 셋 모두 천재·저명한 박사 핵공학 박사 과정 중단한 게 열등감 28세에 사업으로 방향 틀며 전설 시작 케이던스 CEO, 이사회서 혁신적 성과 ‘경쟁력 상실’ 인텔 난파 구조할 특명 “친중” 논란 딛고 트럼프와 의기투합 트럼프와 탄 CEO 협상 결과 발표 임박 자국기업 살려 ‘반도체 패권’ 노림수

천문학적인 돈을 주무르는 기업인, 말 한 마디에 주가가 출렁이는 금융인, 미래를 바꾸는 창업가. [더 비저너리]는 세상의 흐름을 주도하는 파워 리더를 소개하는 코너입니다.

“즉각 물러나라”(8월 7일) / “그의 성공은 놀라운 스토리” (8월 11일)

글로벌 관세전쟁을 촉발하며 세계 경제를 충격과 공포에 몰아넣은 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 반도체 산업에서도 미국 중심의 새판짜기에 나서며 거침없이 야욕을 드러내고 있다.

미국을 대표하는 초일류 기업이자, 20세기 개인용 컴퓨터 시대를 개척한 인텔의 현 최고경영자(CEO)인 립부 탄(Lip-Bu Tan)에 대해선 그의 출신과 행보를 두고 ‘친중국’스럽다는 이유로 ‘즉각 사임’을 요구하더니, 그와 미팅한 뒤엔 곧바로 ‘놀라운 스토리를 지닌 인물’이라며 그를 치켜세웠다.

하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 지난 19일(현지시간) 밝힌 계획에 따르면, 트럼프 대통령의 인텔 CEO에 대한 ‘들었다 놨다’의 이면에는 미국 정부의 인텔 지분 인수 시나리오가 있다. 물론 이에 관련된 협상의 중심에는 ‘미스터 칩(Mr. Chip)’이라고 불릴 정도로 세계적인 인정을 받는 경영자이자, 20여년전부터 반도체 벤처 기업에 대규모 투자를 진행하며 세계적인 투자자로 명성을 쌓는 데 성공한 탄 CEO가 자리한다.

‘낙오자’ 꼬리표 품은 어린시절

2018년 10월 탄 CEO는 ‘컴퓨터 히스토리 뮤지엄’과 인터뷰를 진행하며 스스로를 주저없이 남매 사이에서 ‘낙오자’였다고 지칭했다. 그는 1959년 말레이시아 무아르에서 태어나 싱가포르에서 성장했다. 아버지는 말레이시아 중국어 신문인 ‘난양상보’의 편집장이었으며 어머니는 교수로 알려졌다.

그의 형은 세계에서 가장 권위 있는 장학 프로그램 중 하나인 ‘로즈 장학생’ 출신으로 의료 공학 박사이다. 나중에는 심장 전문의가 됐다. 탄 CEO의 첫째 누나는 해양 생물학자로, 당시 싱가포르에서 일했다. 둘째 누나는 미국 하버드 대학교에서 박사 학위를 받고 하버드 대학교 교수로 일하고 있다. 셋째 누나는 언어학을 전공했으며 16개 언어를 구사한다고 한다.

탄 CEO 자존감 추락의 결정적인 사건은 박사 학위를 못 딴 것이다. “어머니는 제가 박사 학위를 못 받았을 때 실망하셨다”고 그는 여전히 말한다.

탄 CEO는 그래도 싱가포르 난양대학교에서 물리학을 전공하며 조금씩 자존감을 회복했던 것으로 추정된다. 난양대학교 입학 당시 탄 CEO는 첫 시험에서 2등을 했다고 한다. 그는 “성적 덕분에 적어도 학교에서 제 위치를 알 수 있었고 자신감을 얻었다”며 그게 자신의 ‘첫 번째 성공’이었다고 자평한다. 그나마 그의 일상에서 즐거움이 된 것은 농구였다. 그는 “대학 시절 제가 배운 가장 중요한 교훈 중 하나는 학생이 아니라 운동선수로서 얻은 것”이라며 “저는 팀원들을 믿고 신뢰하는 법을 배웠다. 그것이 승리로 가는 가장 확실한 길이라는 것을 알았기 때문”이라고 말했다.

탄 CEO는 나중에 미국 MIT에서 핵공학 석사 학위를 받고 샌프란시스코대학교에서 MBA를 취득하긴 했으나, 1979년 쓰리마일 아일랜드(Three Mile Island) 원전 사고로 인해 그의 인생 행보는 갑작스레 뒤바뀌게 된다. 이때가 박사학위를 따지 않기로 한 시점이다.

원전 사고로 미국 내 핵 산업이 전망이 급격히 악화되면서, 탄 CEO는 박사 과정을 중단하기로 결정했다.

탄 CEO는 1987년, 겨우 28세의 나이로 사업을 시작하기로 마음먹었다. 미국 샌프란시스코의 벤처 캐피털 회사인 월든 인터내셔널을 통해서다. 이 벤처캐피털을 통해 중국, 인도, 일본 등에서 이제 막 자리를 잡기 시작한 기업들이 성장할 수 있도록 초기 투자 실탄을 지급하기로 한다. 현재 그의 가족은 캘리포니아 피드몬트에 거주하며, 성인이 된 두 자녀를 두고 있다.

인텔이 케이던스에서 그를 모셔온 이유

2022년 탄 CEO는 미국반도체산업협회(SIA)의 최고 영예인 ‘로버트 N. 노이스 상’을 수상했다. 이 상은 매년 반도체 산업 분야에 탁월한 공헌을 한 리더에게 수여하는 최고 권위의 상으로, 인텔 공동 창립자이자 집적회로와 실리콘밸리의 선구자인 로버트 노이스의 이름을 따왔다.

탄 CEO는 케이던스 디자인 시스템즈(Cadence Design Systems Inc.·이하 케이던스)의 CEO를 역임하고, 이사회 임원으로도 활동했다. 케이던스 CEO로 12년간(2009~2021) 매출·이익률을 두 배 이상 높이고, 주가도 4000% 이상 상승하는 등 혁신적 리더십 성과를 인정받았다.

그의 재산 대부분은 케이던스에서 CEO로 재직하며 번 것이다. 블룸버그 추산에 따르면, 그는 이 회사의 주식을 5억7500만달러(약 7980억원) 넘는 가격에 매각했으며, 여전히 5억달러(약 7000억원) 상당의 지분을 보유하고 있다.

1968년 설립돼 PC 시대에 급격히 성장한 인텔은 최근 몇 년간 심각한 재정적·기술적 어려움을 겪고 있다. 캘리포니아주 산타클라라에 본사를 둔 인텔은 파운드리(반도체 칩 위탁생산) 경쟁사인 대만 TSMC에 뒤처지면서 더 이상 칩 제조 기술 분야의 선두주자가 아니다. 또한 인텔은 스마트폰과 인공지능에 사용되는 칩 시장에서 제품 개발 시기도 놓친 것으로 평가된다.

취임 첫 몇 달 동안 탄 CEO는 회사의 사업 영역을 좁힐 계획이라고 밝혔다. 신규 공장 건설 계획을 철회하고, 외부 고객 주문 없이는 최첨단 칩 생산에 전념하지 않겠다고 했다.

그는 올해 2분기 인텔 실적을 알리는 메모에서 “임기 첫 몇 달이 쉽지 않았다”고 전했다. 그는 회사가 전체 직원의 15%에 달하는 감원 계획을 대부분 마무리했으며, 연말까지 직원 수를 7만5000명으로 줄일 것이라고 밝혔다. 이는 현재 인원 대비 추가 감원이 이뤄질 수 있다는 의미로 풀이된다. 인텔은 2025년까지 운영비를 170억달러(약 23조3000억원) 감축하겠다고 밝힌 바 있다.

인텔의 야심작인 파운드리 사업은 그야말로 탄 CEO 앞에 놓인 난제이다. 대만의 TSMC와 한국의 삼성 파운드리 등이 주도하는 칩 위탁제작 시장에서 후발주자로 진입한 인텔은 제대로 된 고객사(칩을 주문하는 설계 업체) 조차 확보하지 못했기 때문이다.

그러나 인텔 입장에서 보면, 12년간 케이던스를 성공시키며 대만의 TSMC 등과 꾸준히 파운드리 사업을 한 탄 CEO만한 인물도 없다. 케이던스는 TSMC 칩 개발에 가장 깊이 관여해 온 기업 중 한 곳이기 때문이다.

케이던스는 반도체 설계 자동화(EDA) 툴 분야의 세계적인 기업으로, TSMC 칩 제조에 있어 설계·검증 플랫폼을 제공하는 중요한 역할을 수행하고 있다. TSMC는 이미 N5(5나노)·N3(3나노) 등 최첨단 공정에서 많은 고객과 실제 칩 설계 제품을 수주받았다. 이 과정에서 케이던스가 만든 설계 절차, 3D 패키징 기술, 3D 설계 표준을 TSMC가 사용했고, 이것이 다시 고객사들이 칩을 맡긴 근거가 됐다.

반도체 설계 회사(고객사)는 케이던스 툴을 써서 TSMC에 칩을 맡겼을 때 ‘바로 제조 가능한 설계’인지 확인할 수 있게 된다. TSMC의 특정 공정(N3, N2 등)에서 칩을 설계·제작할 때, 케이던스의 EDA 툴과 설계 흐름(플로우)이 해당 공정과 100% 호환되고, 원하는 성능·전력·면적 목표를 달성할 수 있다는 것을 TSMC와 케이던스가 공동으로 검증해온 것.

이에 반해 인텔은 케이던스를 통해 고객사를 안심시키는 칩 제조 검증 구조를 구축하지 못했다. 인텔의 최신 공정(18A, 14A)은 이제 막 양산 준비 수준이거나 선행 고객용 PDK 배포 단계에 들어섰을 뿐이다. 인텔은 고객사와 첨단 칩 검증을 당장 할 순 없으니, 그 검증의 가장 핵심에 있던 인물인 탄 CEO를 영입해 전방위 영업을 새롭게 해나가는 전략을 수행할 것으로 보인다.

탄 CEO는 세계 1위 파운드리 기업 TSMC가 처음 파운드리 사업을 시작할 때, TSMC의 창업자와 함께 누구보다 함께 고민을 나눴던 인물이다.트럼프 행정부가 실제로 인텔의 지분을 인수할 경우를 예사롭게 볼 수 없는 이유다. 안팎의 우려와 같이 미국 정부의 힘으로 인텔 파운드리 제품을 고객사들에게 강매시킬 수도 있다. 그리고 이런 파운드리 사업의 리스크 역시 누구보다 잘 조언해줄 수 있는 인물이 탄 CEO일 수 있는 것이다. 대만 TSMC 역시 초창기 설립 당시 대만 정부의 지분투자 지원을 받았다.

트럼프 대통령이 그에게 화냈던 이유

탄 CEO는 세계적 벤처캐피털리스트 중 한 명이기도 하다. 소위 말하는 ‘거물’이다. 그는 글로벌 벤처 캐피털 ‘월든 인터내셔널’의 회장이다.

미국 보수 정치 세력으로부터 탄 CEO의 ‘아킬레스 건’으로 지목된 이 투자 회사는 아시아 시장에 집중해 초기부터 중국, 대만 등 첨단 기술 기업에 투자해왔다. 현재까지 12개국 600개 이상의 기업에 50억달러(약 7조원)를 투자했다.

월든 인터내셔널은 중국 반도체에 가장 활발하게 투자하는 미국 기업 중 하나이다. 자료에 따르면 2017년부터 2020년까지 중국 반도체 기업에 25건의 투자를 단행했으며, 로듐이 추적한 전체 거래의 40% 이상을 차지했다. 2020년 중국 반도체 투자 건수 순위를 살펴볼 때, 세콰이어 차이나와 매트릭스 파트너스 차이나에 이어 3위를 기록했다.

탄 CEO에 대한 트럼프 대통령의 ‘중국 연관성’ 해명 공격은 낯선 풍경이 아니다. 탄 CEO가 인텔에 오기 전, 조 바이든 행정부 당시인 2023년에도 탄 CEO는 공격받은 적 있다. 2023년 7월 미 하원 미·중전략경쟁특위는 월든 인터내셔널이 중국 최대 반도체 제조업체인 SMIC에 투자한 사실을 서한에 언급했다. 그 서한의 수신인이 탄 CEO였다. 그는 SMIC의 이사회 멤버로도 활동했다. 이미 그때부터 그는 미국 정계로부터 심각한 우려 대상이었던 것이다.

그런데 탄 CEO에게도 할 말은 있어 보인다. 20여전 전에는 반도체에 투자하는 투자회사들이 거의 없었다는 점이다. 그가 어쩌면 트럼프 대통령에게 내놓은 해명도 이런 류일 수 있다. 그는 “왜 반도체 기업에 투자하냐”는 주변의 냉소에도 직면한 적 있다고 한다.

실제로 2000년대 초반은 ‘닷컴버블’이 꺼지면서 반도체 벤처 투자는 주류 벤처투자 시장에서 ‘고위험 저수익’으로 인식돼 투자가 위축된 것으로 전해진다. 2000년 이후 미국·유럽 벤처 투자자들은 투자 포커스를 소프트웨어·인터넷·모바일 서비스로 옮겼다.

물론 지난 7월, 케이던스가 탄 CEO의 재임 기간 중 미국 수출 통제 위반 혐의에 대해 유죄를 인정하고 사건 합의와 관련해 1억4060만달러(약 1950억원)의 벌금을 내기로 한 점은 탄 CEO에게도 뼈아프다.

트럼프 대통령의 립부 탄 CEO 공격, 정당한가

트럼프 대통령이 탄 CEO의 중국 기업 투자를 문제삼고 있는 현실, 어떻게 봐야 할까.

최근 미국 블룸버그통신의 칼럼리스트인 미히르 샤르마 뉴델리 옵서버 연구 재단의 선임 연구원은 이 현상이 정당하지 않다고 분석했다. 그는 “문제는 워싱턴과 실리콘밸리 모두에서 미국과 중국의 기술 생태계가 상호보완적이지 않고 경쟁 관계에 있다는 두려움이 퍼져 있다는 것이다”며 “월든 인터내셔널이 SMIC에 투자했던 2001년에는 그렇지 않았다. 하지만 오늘날에는 분명히 이러한 분위기가 만연하다”고 짚었다.

즉, 탄 CEO가 대규모 투자를 할 때인 20여년 전에는 중국이 미국의 경쟁상대가 아니였기에 중국 투자가 전혀 문제가 안 됐다는 것이다. 오히려 이런 당황스런 미국 정부의 대우를 인도가 중국만큼 위협적인 국가가 되면 탄 CEO처럼 당할 수 있다고 경고한다.

조만간 발표될 탄 CEO와 트럼프 대통령의 협상 결과는 무엇일까. 인텔 사태로 그 모습을 드러낼 트럼프 행정부의 ‘반도체 패권 장악’ 전략에 관심이 모아진다. 김지헌 기자