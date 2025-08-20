[헤럴드경제=김지헌 기자] “비트코인 가격 더 오르나요?”

내년 5월 임기가 끝나는 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 22일(현지시간) 잭슨홀 연설이 미국의 통화정책 방향성을 가늠하는 바로미터로 주목되는 가운데, 올해 같은 시기 같은 장소에서 ‘친(親) 트럼프 행정부’ 성격의 가상화폐 관련 대규모 심포지엄이 열려 이목이 집중된다.

파이낸셜타임스(FT)는 20일(현지시간) 가상화폐 거래소 크라켄과 투자 플랫폼 솔트가 후원한 ‘와이오밍 블록체인 심포지엄’이 잭슨홀 포시즌 호텔에서 지난 18일부터 나흘 일정으로 개막했다고 보도했다.

행사 장소인 잭슨홀 포시즌 호텔은 주요국 중앙은행장들의 모임인 잭슨홀 경제정책 심포지엄이 열리는 잭슨 레이크 로지에서 차로 1시간 남짓 떨어진 곳.

형 도널드 트럼프 주니어와 함께 가상화폐 채굴업체 ‘아메리칸 비트코인’에 투자한 에릭 트럼프는 20일 행사에서 이 업체 고위 임원들과 함께 무대에 올라 ‘미국에서 비트코인의 미래’를 주제로 토론한다.

트럼프 대통령의 자녀가 행사에 참석할 뿐만 아니라 주요 연사 역시 트럼프 행정부와 떼려야 뗄 수 없는 인물들로 채워지면서, 이 행사의 의미가 더욱 주목받고 있다. 특히 연준 의장 후보로 거론되는 크리스토퍼 월러 연준 이사와 미셸 보먼 연준 금융감독 담당 부의장이 논의에 뛰어들며 열기를 더하는 모습이다.

‘와이오밍 블록체인 심포지엄’는 도대체 뭐하는 곳일까?

이 행사를 후원한 암호화폐 거래소 ‘크라켄’과 투자 플랫폼 ‘솔트’는 디지털 자산·블록체인 업계의 주요 투자자, 개발자, 정책 입안자 250명이 참석하는 모임이라고 행사를 소개하고 있다. 블록체인 협회, 와이오밍 대학교 블록체인 및 디지털 혁신 센터(CBDI)와 협력하는 행사로 ▷더욱 미래지향적인 디지털 자산 규제를 촉진 ▷중앙 계획보다는 분산화된 글로벌 금융 시스템 구축 ▷블록체인 인프라에 대한 제도적 이해와 도입을 근간으로 논의를 진행한다는 설명이다.

행사 후원 업체들은 어떤 곳인가?

‘와이오밍 블록체인 심포지엄’은 암호화폐 거래소 ‘크라켄’과 투자 플랫폼 ‘솔트’가 후원한다. 우선 크라켄은 미국에 본사를 둔 대형 암호화폐 거래소로, 200종 이상의 암호화폐를 거래할 수 있다. 2011년 창립 이후 1000만명 이상의 고객이 이용 중이라고 한다. 스테이블코인과 법정화폐 현물 시장에서 점유율을 43%에서 68%까지 확대, 해당 시장에서 지배적인 위치 확보한 것으로 평가된다. 솔트는 가상화폐 보유자가 자신의 암호화폐를 담보로 대출을 받을 수 있게 하는 투자·대출 플랫폼이다.

참석 주요 연사 모두 ‘친 트럼프·친 가상화폐’ 대변자들

이 행사의 주요 연사들이 모두 트럼프 행정부의 가상화폐 정책 방향을 지지하는 인물이라는 점이 특히 주목된다. 연사 면면을 살펴보면 이렇다.

1. 폴 앳킨스 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장

폴 앳킨스 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장은 트럼프 행정부가 추진해온 친 가상화폐 정책 기조를 대변하는 인물이다. 지난달 말에는 ‘프로젝트 크립토(Project Crypto)’를 발표, SEC의 가상화폐 관련 규제를 재편해 미국이 글로벌 디지털 자산 시장의 중심지가 되는 것을 목표로 움직이고 있다. 앳킨스 위원장은 해당 프로젝트의 목표를 ‘암호화폐 산업의 명확한 규제 기준 마련과 혁신 촉진’으로 잡았다고 밝힌 바 있다. 이번 행사에서도 ‘프로젝트 크립토’에 대한 설명을 이어갔다.

프로젝트 크립토의 핵심은 암호화폐의 증권성 판단 기준을 구체화하는 것이다. 앳킨스 의장은 “대부분의 암호화 자산은 증권이 아니”라고 강조한다. 이는 바이든 행정부 시절 SEC가 가상화폐를 증권으로 분류해 강력한 규제를 했던 정책과는 정반대이다. SEC는 암호화폐를 증권, 스테이블코인, 디지털 상품, 디지털 수집품 등으로 구분하는 가이드라인을 마련할 계획이다.

2. 마크 고든 와이오밍 주지사

마크 고든 와이오밍 주지사가 참석한다. 현재 와이오밍주는 암호화폐, 블록체인, 디지털 자산에 대한 선도적인 입법을 하는 곳으로 알려져 있다. 고든 주지사는 스테이블 코인과 관련해 도널드 트럼프 미국 행정부의 친가상화폐 정책과 궤를 같이하는 것으로 평가된다. 달러 패권을 강화하고 미국의 경제 혁신을 유지하기 위해서는 국내 금융 시스템의 신중한 분권화가 필요하다고 믿는 인물이다. 그는 풍부한 공공·민간 부문 경험을 바탕으로 와이오밍 스테이블 토큰 위원회 위원장을 역임하기도 했다.

3. 신시아 루미스 미국 상원의원

‘암호화폐의 여왕(Crypto Queen)’으로 불리는 신시아 루미스 미국 상원의원도 참석한다. 루미스 상원의원은 비트코인과 디지털 자산을 포함한 금융 혁신의 상원 최고 옹호자로 자리매김한 것으로 평가된다. 상원 은행 디지털 자산 소위원회 초대 위원장인 루미스 상원의원은 디지털 자산 분야에서 미국의 글로벌 경쟁력 확보를 위해 노력한 인물로 알려져 있다. 또 책임 금융 혁신법, 지니어스법 , 비트코인법을 포함한 획기적인 법안 제정에 중요한 역할을 해왔다. 이번 행사에서는 ‘비트코인의 다음 단계’에 대한 생각을 참석자들과 나누게 될 예정이다.

4. 크리스토퍼 월러 연준 이사

차기 연준 의장 후보로 거론되는 크리스토퍼 월러 연준 이사도 참석한다. 월러는 지난 7월 30일 연방공개시장위원회(FOMC)가 기준금리를 4.25∼4.50%로 5연속 동결했을 때 미셸 보먼 연준 금융감독 담당 부의장과 함께 다수 의견에 반대해 금리 인하 의견을 내는 모습을 보인 인물이다. 윌러 이사 역시 트럼프 행정부의 기조에 맞는 인물로 평가된다.

미셸 보먼 연준 금융감독 담당 부의장은 무슨 말 했나?

보먼 부의장도 19일 ‘은행감독’을 주제로 이 심포지엄에서 발표를 했다. 보먼 부의장은 올해 미국에 세 차례의 금리 인하가 필요하다는 입장을 표한 차기 연준 의장 후보 거론 인물이다.

그는 이 심포지엄에서 “전통 금융 시스템에 대한 과도한 신중함을 버리고, 암호화폐, 블록체인, AI 등 새로운 기술을 적극 수용해야 한다”는 입장을 피력한 것으로 전해진다. 또 지니어스 법 통과로 스테이블코인 규제 프레임이 마련되어, 기관 채택 가능성이 높아졌다고 언급하며 규제 방식도 은행의 규모와 복잡성에 따라 유연하게 적용해야 한다고 강조한 것으로 알려졌다.

주요 발언을 정리하면 다음과 같다. 디지털 자산의 규제 방식이 변화하면서 은행의 변화 역시 뒷따라야 한다는 점을 지속적으로 강조할 것으로 전망된다.