시진핑 주석 방한 앞두고 변화 조짐…공연 성사 시 한국 가수 무대 이어질듯

[헤럴드경제=김영철 기자] 중국 본토에서 다음 달 K팝 걸그룹과 유명 래퍼의 공연이 잇달아 열릴 전망이다. 공연이 실제로 성사되면 중국 당국의 해외 콘텐츠 개방 결정에 이어 장기간 한류 문화 진입을 가로막은 ‘한한령(限韓令·한류 제한령)’ 완화의 변곡점이 될 것이란 기대감이 나오고 있다.

20일 베이징 문화 업계 관계자에 따르면 K팝 걸그룹 ‘케플러(Kep1er)’가 다음 달 13일 푸젠성 푸저우시 구러우구에 위치한 1500석 규모의 푸젠회관에서 단독 콘서트를 개최할 예정이다.

중국에서 한국 가수의 콘서트가 비공식적으로 사실상 금지된 상황인 만큼, 케틀러의 이번 행사는 대외적으로는 팬미팅 형태로 열릴 예정이다. 행사 이름도 ‘팬곤(Fan Con·팬미팅) 투어 인 푸저우’다.

중국은 주한미군의 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계) 배치에 반발해 2016년께부터 한국 음악·드라마·영화 등을 제한하는 한한령을 비공식적으로 적용해왔다.

케플러는 중국인과 일본인 멤버가 한명씩 포함된 걸그룹으로, 지난 2022년 데뷔했다. 일본뿐 아니라 마카오와 대만 등에서도 활동한 바 있어 중국에서 인지도가 높은 편이다.

14일에는 ‘고등래퍼3’와 ‘쇼미더머니777’ 출신의 래퍼 키드밀리도 푸저우 공연 개최를 준비 중인 것으로 알려졌다.

업계에선 이번 행사가 성사될 경우 중국에서 추가적인 한국 가수 공연이 이어질 것으로 보고 있다.

업계 관계자는 “최근 중국 엔터테인먼트 업계 관계자들이 잇달아 한국을 찾아 공연 협상을 벌이고 있는 것으로 안다”면서 “전반적인 엔터 시장의 분위기가 고조되고 있다”고 설명했다.

이에 앞서서는 방탄소년단(BTS) 소속사 하이브가 중국 현지 법인을 설립했고, ‘정보기술(IT) 공룡’ 기업 텐센트 산하 텐센트 뮤직이 SM엔터테인먼트의 2대 주주로 올라서는 등 양국 대중문화 산업 교류가 시동을 거는 분위기다.

인디 싱어송라이터로 잘 알려진 ‘검정치마’는 지난해와 올해 산시성 시안, 후베이성 우한, 허난성 정저우 등지에서 콘서트를 열었다. 다만 그는 미국 국적자로 알려졌다.

전날에는 드라마를 포함한 해외 우수 프로그램 콘텐츠 개방에 대한 중국 당국의 발표도 있었다. 해외 드라마 쿼터(할당량)를 비롯한 구체적 언급은 없었지만, 관련 법률·법규 제도를 정비해 해외 콘텐츠의 정식 수입·배급과 리메이크 등을 개방한다는 내용이 담겼다.

당국의 이 같은 조처와 K팝 가수 공연 소식은 시진핑 국가주석의 방한이 추진되는 가운데 나온 것이라 더욱 눈길을 끈다. 시 주석은 10월 말 경주에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 한국을 찾을 가능성이 높은 상황이다.

다만 그간 중국의 한한령이 명문화되지 않은 비공식 제재였던 만큼, 언제 어떤 방식으로 다시 강화되거나 기존 공연 일정이 취소할지는 예단하기 어렵다.

실제로 지난 5월에는 보이그룹 이펙스가 공연 소식을 공식 발표했으나 결국 취소됐고, 지드래곤이 같은 달 상하이에서 개최하기로 예고하며 포스터를 공개한 전시도 실제로는 열리지 않았다. 지난해 7월에는 록밴드 ‘세이수미’가 베이징에서 공연할 예정이었지만, 3주 전 돌연 무산됐다.