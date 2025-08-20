[헤럴드경제=최은지 기자] “2배 이상 늘었다.”

‘K 의약품’의 세계적 인기가 폭발적이다. 올해 8월까지 전년 동기 대비 2배 이상이나 거래액이 급증했다. 가장 큰 이유로 미중 갈등이 꼽힌다.

관련 회사들의 주가도 폭등하고 있다. 한때 1만원대까지 추락했던 에이비엘바이오는 최고 9만원대까지 찍었다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 대(對)중국 견제 정책에 불확실성이 커지면서 반사이익으로 글로벌 빅파마들이 한국을 택하고 있기 때문이다.

중국이 의약품 기술거래 시장에서 선두를 달리고 있는 상황에서 글로벌 빅파마들이 트럼프 행정부의 정책 불확실성을 타개하는 과정이 한국엔 기회가 되리란 전망이다.

19일 한국바이오협회에 따르면 글로벌데이터의 거래 데이터베이스 집계 결과 한국 의약품 라이선스 계약의 거래 가치는 올해 8월 현재까지 76억8000만달러(약 10조6700억원)로 지난해 대비 113% 증가했다.

한국 의약품의 해외 대형 제약사로의 라이선스 아웃으로 보면 올해 약 51억달러(약 7조900억원) 증가해 180% 급증한 것으로 나타났다.

한국 의약품의 라이선스 아웃은 주로 일라이릴리와 글락소스미스클라인(GSK) 등 대형 제약회사 간의 수십억달러 규모 계약으로 모멘텀이 촉진됐다.

릴리는 지난 2월 신약 개발 기업 올릭스의 대사 관련 지방간염(MASH) 및 심혈관·대사 질환을 표적하는 신약 후보물질 ‘OLX702A(물질명 OLX75016)’을 6억3000만달러(한화 약 9116억원)에 사들였다.

대규모 유전체 분석 연구(GWAS)를 통해 발굴된 OLX702A는 올릭스가 호주에서 진행 중인 임상1상 완료를 담당하고, 릴리가 후속 연구개발과 상업화를 추진한다.

릴리는 또한 지난 5월 유전자치료제 개발사 알지노믹스의 RNA 치료제에 대해 13억달러(약 1조9000억원) 계약을 체결했다. 알지노믹스의 트랜스-스플라이싱 리보자임 플랫폼을 활용해 유전성 난청질환에 대한 RNA 편집 치료제 후보물질을 발굴했다. 알지노믹스는 초기 연구개발을 수행하고, 릴리는 후속 개발과 상업화를 담당한다.

GSK는 이중항체 전문기업 에이비엘바이오의 뇌혈관장벽(BBB) 셔틀 플랫폼 ‘그랩바디-B’를 28억달러(약 3조9000억원)에 사들였다. 에이비엘바이오는 Grabody-B 관련 기술 및 노하우 등을 이전하고, GSK는 Grabody-B 적용 후보물질 개발 및 상업화 과정에서 필요한 전임상 및 임상 개발, 제조 및 상업화 등을 위한 재량권을 가진다.

오펠리아 찬 글로벌데이터 수석 애널리스트는 “한때 제네릭 의약품(복제약) 생산으로 인정받았던 한국은 이제 정부 지원과 국제 투자 증가에 힘입어 새롭고 혁신적인 신약 발견 및 첨단 의약품 기술의 글로벌 허브로 전환하고 있다”며 “한국이 서구와 아시아 시장 사이의 전략적 가교 역할을 하고 있다”고 평가했다.

원래 중국은 글로벌 빅파마들의 러브콜이 집중되는 세계 시장의 중심이었다. 작년 기준 글로벌 빅파마들의 라이선스 거래의 3분의1이 중국 기업과의 거래였을 정도다. 올해 1분기까지 라이선스 아웃 거래액도 공개된 수치만 362억달러를 돌파했다.

문제는 트럼프 행정부의 대중국 견제정책으로 불확실성이 커지는 데에 있다. 트럼프 행정부는 중국 바이오기업을 견제하기 위한 생물보안법을 추진하는 등 중국으로의 기술 이전을 ‘국가 안보 위협’이라고 규정한다.

세계적인 경영 컨설팅기업인 베인앤컴퍼니는 “싱가포르와 한국과 같은 중국 이외의 아시아 국가들이 투자 다각화에 대한 글로벌 플레이어의 관심으로부터 이익을 얻을 수 있는 기회를 창출하고 있다”고 말했다.