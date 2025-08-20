2024년 여름, 인도 북부는 50℃ 폭염으로 수백 명이 숨졌고, 미국 텍사스는 열대성 폭풍으로 200만 가구가 정전됐다. 1년 뒤, 2025년 한국도 예외가 아니었다. 서울은 예년보다 18일 빨리 폭염경보가 발령됐고, 열대야는 23일 넘게 이어졌다. 7월 집중호우로 충청 서산은 시간당 115mm의 폭우를 기록했고, 전국에서 최소 17명이 사망하고 1만여 명이 대피했다. 우리는 오랫동안 ‘탄소중립 도시’에 기대왔지만, 재난의 속도가 그보다 빠르다. 탄소를 줄이는 것만으로는 충분하지 않다. 도시는 이제 위험을 예측하고, 견디며, 회복할 수 있어야 한다. 기후에 끌려가는 도시가 아니라, 변화를 이끄는 도시로 전환할 때다.

기후위기는 이미 현실이다. 세계기상기구(WMO)의 2025년 보고서에 따르면, 2024년 전 세계 평균기온은 산업화 이전보다 약 1.55℃ 상승해 사상 최고치를 기록했다. 이는 파리협정의 1.5℃ 목표를 초과한 수치다. 대기 중 이산화탄소 농도도 420ppm을 넘어, 산업화 이전 대비 151% 증가했다. 그 결과 폭염과 가뭄, 산불은 빈발하고, 해안도시는 홍수와 해수면 상승의 영향을 받고 있다. 기존의 탄소감축과 재생에너지 전환만으로는 위기의 속도를 따라잡기 어렵다. 이제 도시는 기후위기에 적응하고 회복할 수 있는 역량을 갖춰야 한다.

도시의 기후대응 전략은 점차 진화해왔다. 먼저, 탄소중립 도시는 재생에너지 확대와 에너지 효율화를 통해 탄소 배출과 흡수를 맞추는 방식이었다. 이어서, 탄소흡수 도시는 도시숲 조성과 탄소 포집 기술로 더 많은 탄소를 흡수하는 것을 목표로 했다. 그러나 탄소 저감만으로는 기후재난과 식량·에너지 위기에 충분히 대응하기 어렵다. 이에 따라 등장한 ‘기후 회복력 도시(Climate Resilient City)’는 AI 기반 기후예측, 실시간 재난대응, 분산형 에너지망과 식량 자급체계를 갖춘 새로운 도시모델이다.

세계 주요 도시들은 기후 회복력 도시로의 전환에 속도를 내고 있다. 미국은 NASA와 NOAA를 중심으로 AI 기반 기후예측 시스템을 개발해 자연재해를 조기에 감지하고 있으며, 뉴욕시는 IBM과 협력해 열섬 현상을 완화하는 에너지 관리 시스템을 운영 중이다. 유럽연합(EU)은 ‘기후중립 스마트 도시 100선’ 프로젝트를 통해 2030년까지 100개 도시를 기후중립 도시로 전환할 계획이다. 파리는 학교 운동장과 도로를 녹지로 바꿔 열섬 효과를 줄이고 있다. 네덜란드는 디지털 트윈과 첨단 수문 시스템으로 해수면 상승과 홍수에 대응 중이다. 각 도시는 고유한 기후 리스크에 맞춰 도시 구조를 재설계하고 있다.

하지만 회복력 도시가 항상 성공하는 것은 아니다. UAE의 마스다르 시티는 2006년 탄소중립 스마트 시티를 목표로 출범했지만, 높은 비용과 낮은 거주 수요로 자립 경제를 이루지 못했고, 100% 재생에너지 운영도 현실적인 제약에 부딪혔다. 사막의 정주여건 역시 수용성을 떨어뜨렸다. 이 사례는 기술만으로는 충분하지 않으며, 경제성, 사회적 수용성, 정책적 지속성이 함께 갖춰져야 한다는 점을 보여 준다.

반면, 핀란드 헬싱키는 혹한 속에서도 회복력 도시를 실현하고 있다. ‘카트리 발라’ 폐열 히트펌프와 지역난방망으로 에너지 효율을 높이고, ‘15분 도시’개념을 적용한 칼라사타마 지구를 통해 주거·일자리·교육을 생활권에 통합해 포용성을 강화한다. 전기버스와 충전 인프라 확충으로 교통부문 탈탄소화도 가속화하며, 기술·사회·경제가 연결된 회복력 도시의 미래를 보여준다.

한국도 회복력 도시 구축에 속도를 내고 있다. 서울시는 디지털 트윈 기반 기후예측 시스템으로 침수와 열섬 위험지역을 분석하고, 도로·하수관 등 주요 인프라의 취약 지점을 사전에 보강하고 있다. 제주도는 2030년까지 100% 재생에너지 자립섬을 목표로 태양광·풍력발전과 전기차 충전 인프라를 확충 중이며, 스마트그리드와 P2P 전력 거래 시스템도 시범운영하고 있다. 부산시는 해양 기상, 조위, 수온을 실시간 감지하는 센서를 통해 침수 위험을 조기에 인지하고, 방재 인프라를 강화하고 있다. 아울러 해양식물 복원을 통해 탄소를 흡수하는 블루카본 생태계도 조성 중이다. 도시별로 첨단 기술과 지역 맞춤 전략을 결합해 고유한 회복력 도시모델을 구축해 나가고 있다.

기후 회복력 도시가 실현되려면 몇 가지 핵심 과제를 넘어야 한다.

첫째, AI 기반 기후예측 시스템의 신뢰도를 높여야 한다. 이를 위해 글로벌 데이터 공유와 표준화가 필요하다. 예측이 정밀해질수록 재난대응 속도와 정확성도 높아진다.

둘째, 인프라를 기후 충격에 강한 구조로 전환해야 한다. 도심 녹지를 확대하고 빗물 저장·친환경 건축을 늘려 폭염과 홍수를 막아야 한다. 태양광·풍력 기반 분산형 에너지와 스마트 마이크로그리드 도입으로 에너지 공급 회복력도 높여야 한다.

셋째, 물·식량·에너지 자급이 가능한 순환형 도시모델이 필요하다. 수직농업, 스마트팜, 폐기물 재활용, 정수 시스템이 하나의 생태계처럼 연결돼야 한다. 일본 후지사와 스마트시티는 에너지 공유 인프라까지 갖춘 대표 사례다.

넷째, 기술만으로는 회복력을 완성할 수 없다. 시민이 에너지를 생산·공유할 기반을 만들고 재난대응 훈련과 기후 교육을 일상화해야 한다. 폭염·혹한·홍수 등 기후재난에 취약한 계층을 위한 쉼터와 긴급 대응체계 등 안전망도 마련해야 한다. 다섯째, 도시 간 협력은 생존 전략이다. 데이터·기술·정책을 공유하는 국제 네트워크를 통해 홍수, 탄소, 에너지 문제를 함께 해결해야 한다. 회복력 있는 도시는 탄소감축을 넘어 에너지·자원·시민이 연결된 협력 생태계로 진화해야 한다.

기후 회복력 도시의 미래는 어떤 모습일까? 도시는 살아 있는 시스템처럼 작동한다. 인공지능은 기후변화를 실시간 감지해 폭염과 홍수를 예보하고, 자동으로 대응한다. 에너지는 태양과 바람에서 생산되고, 남는 전기는 이웃과 나눈다. 건물 외벽은 식물과 태양광 패널로 덮여 온도를 낮추고 탄소를 흡수한다. 식량은 스마트팜과 수직 농장에서 자급하고, 자율주행 대중교통은 도심을 누빈다. 시민은 앱으로 에너지와 탄소 배출을 관리하며, 일상 속 기후 행동에 참여한다. 한 기후 대응 책임자는 말한다. “이젠 기후에 끌려다니지 않아요. 도시가 먼저 예측하고, 먼저 움직여요.”

그러나 이런 도시는 저절로 오지 않는다. 정책의 결단, 기업의 투자, 시민의 실천이 함께 맞물릴 때만 현실이 된다. 지금의 선택이 10년 뒤 도시의 생존을 가른다. 기후 회복력은 거창한 구호가 아니라, 물과 전기, 일자리, 안전을 지키는 우리의 생활 문제다.

“기후변화는 우리 시대의 결정적 문제이며, 이제 행동해야 할 때다.” UN 전 사무총장 반기문의 이 말은 도시가 나아갈 방향을 분명히 보여준다. 미래 도시는 더 이상 기후변화의 피해자가 아닌, 스스로 해법을 만들어내는 주체여야 한다. 기후 회복력 도시는 그 전환의 상징이다. 이는 선택이 아닌 생존 전략이며, 기술과 정책만으로는 완성되지 않는다. 시민의 인식, 사회의 선택, 도시의 결단이 함께 만들어가야 한다. 머뭇거릴 시간은 없다. 이제는 기후를 견디는 도시를 넘어, 스스로 미래를 설계하는 도시로 나아가야 한다. 우리가 만든 도시 안에, 우리의 내일이 담겨 있다.