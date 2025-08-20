[헤럴드경제=양대근 기자] 혼다코리아(대표이사 이지홍)가 8월부터 10월까지 혼다의 ‘스몰 펀(Small Fun)’ 모터사이클 보유 고객 및 신규 구매 고객을 대상으로 “Let’s Ride, Just Style!(달려! 내 스타일대로)” 캠페인을 실시한다고 20일 밝혔다.

혼다의 ‘스몰 펀(Small Fun)’ 모델은 수동 변속 기어를 탑재한 125cc 이하의 소형 모터사이클로, 콤팩트한 크기에도 혼다가 추구하는 라이딩의 즐거움을 누구나 쉽게 느낄 수 있는 모델이다. 개성 있는 주행 감각과 경쾌한 핸들링은 물론 혼다 특유의 감성적이고 개성 넘치는 디자인을 갖춘 것이 특징이다. 현재 국내에는 슈퍼커브(Super Cub), C125, CT125, 몽키125(Monkey125), ST125(Dax), MSX 그롬(MSX GROM) 총 6개의 모델을 판매하며 모터사이클 입문 고객은 물론, 개성 넘치는 이동 수단을 찾는 고객들에게 폭넓은 선택지를 제공하고 있다.

2개월가량 진행되는 “Let’s Ride, Just Style!” 캠페인은 스몰 펀 모델 고객 경험과 구매 혜택 확대를 위해 마련된 캠페인으로, 모터사이클을 처음 접하는 이들도 쉽고 친근하게 즐길 수 있도록 ▲전국 혼다 스몰 펀 모델 전시 이벤트 ▲몽키125 오너 초청 이벤트인 ‘몽키 어택(Monkey Attack)’ ▲슈퍼커브 구입 인증 이벤트 등 다채로운 이벤트로 구성되어 있다.

이 중 전국 혼다 스몰 펀 모델 전시 이벤트는 8월 30일부터 주말 간 총 3회차로 실시되며, 1회차는 8월 30일~8월 31일 서울 구로구 “카페 9로평상”, 2회차는 9월 6일~9월 7일 대전 “카페 N&D”, 3회차는 9월 13일~9월 14일 부산 “카페 오르디”에서 진행 예정이다. 전시 기간 한정 특별 이벤트로, 전시 현장을 방문해 SNS 해시태그 인증 이벤트에 참여한 고객 중 3명에게는 추첨을 통해 슈퍼커브를 1대씩 증정할 예정이다. 또한 현장에서 혼다 스몰 펀 모델 계약 및 구매 고객에게는 20만원 상당의 할인 혜택을 제공한다.

추가로 이번 캠페인의 일환으로 8월~10월 내 전국 혼다 모터사이클 공식 딜러와 판매점에서 스몰 펀 모델을 구매한 고객은 2종 소형(원동기) 면허 취득 비용 또는 혼다 에듀케이션 센터 비기너 매뉴얼 코스 수강료 중 한 가지 혜택을 지원받을 수 있다(선착순 마감).

혼다코리아 이지홍 대표이사는 “혼다의 스몰 펀 모델은 단순한 이동 수단을 넘어 라이더의 개성과 라이프스타일을 표현하는 일상 속의 동반자와 같은 모터사이클이다”라며 “이번 캠페인을 통해 더 많은 고객분들이 혼다 스몰 펀 모델을 경험하고 향유하길 바란다”고 말했다.