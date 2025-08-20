국제 인증 대학과 협력… 글로벌 CAD 교육 확산 “몽골 신흥 시장서 글로벌 인재 양성 기여”

인공지능(AI) 디지털 설계 플랫폼 기업 ㈜직스테크놀로지(공동대표 최종복·엄신조)가 20일 몽골 울란바토르의 로얄 국제대(Royal International University, 이하 RIU)와 업무협약(MOU)을 체결하고, 국산 CAD 소프트웨어 직스캐드(ZYXCAD) 교육용 라이선스를 기증했다.

이번 협약에 따라 직스테크놀로지는 향후 3년간 매년 500 카피(copy)씩 총 1500 카피, 약 35만달러(한화 약 46억원) 상당의 라이선스를 RIU에 제공한다. 이를 통해 RIU 학생들은 수업, 과제, 프로젝트 등 실무 중심의 설계 교육에 직스캐드를 자유롭게 활용할 수 있으며, 학교는 교수·연구 목적의 실습 환경을 단계적으로 확장할 수 있게 된다.

RIU는 몽골 국가고등교육인증위원회뿐 아니라 영국 고등교육 인증기관 BAC로부터 ‘독립 고등교육 기관’ 인증을 획득한 신생 사립대학이다. 국제적 수준의 교육을 보장하는 RIU는 이번 협약을 통해 실무형 설계 교육 강화와 산업 맞춤형 인재 양성, 국제 교류 확대, 산학 협력 강화에 나선다는 방침이다.

직스테크놀로지는 베트남 하노이과학기술대학교(HUST), 건설대학교(CTC1), 캄보디아 프놈펜 왕립대학교(RUPP) 등과의 협약을 통해 국산 CAD의 글로벌 교육 보급을 확장해 왔다. 이번 몽골 RIU와의 협약은 동북아·중앙아시아 지역으로 영향력을 확대하는 전략적 행보로, 글로벌 CAD 생태계 확산에 속도를 더할 것으로 기대된다.

최종복 직스테크놀로지 의장은 “몽골은 건설·제조업이 빠르게 성장하며 디지털 설계 소프트웨어 수요가 높아지고 있는 신흥 시장”이라며 “직스캐드가 몽골 대학 교육 현장에서 본격 활용되면 학생들이 국제 표준 설계 환경을 경험하며 글로벌 경쟁력을 갖춘 인재로 성장하는 데 기여할 것”이라고 말했다.

그는 이어 “직스테크놀로지는 국산 CAD의 강점을 기반으로 아시아 신흥국에서 글로벌 교육·산업 생태계를 확장하고 있다”며 “앞으로도 세계 시장에서 경쟁할 수 있는 설계 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다”고 강조했다.

셀렌게 출룬 RIU 총장 역시 “이번 협약을 계기로 오는 2학기부터 직스캐드를 활용한 CAD 강의를 개설해 학생들에게 실무 중심의 교육을 제공할 계획”이라며 “또한 몽골 내 다른 대학에도 직스캐드를 적극적으로 소개해 확산해 나가겠다”고 밝혔다.