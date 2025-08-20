한국기업평가, 주요 證 25곳 2Q 잠정실적 분석 대형사 2Q 전체 영업순이익 비중 약 73% 영업익은 대형사 2조3145억 vs 중소형사 193억 중소형사, 부동산PF 위축되자 ‘작은 파이’ 나누기 경쟁 치열

[헤럴드경제=신동윤 기자] 국내 증권업계에서 대형 증권사와 중·소형 증권사 간의 실적 양극화 현상이 극심해진 모양새다. 막강한 자본력을 앞세워 시장을 주도하는 대형사로 실적 쏠림 현상이 계속되면서다.

20일 신용평가사 한국기업평가가 주요 증권사 25곳의 올해 2분기 잠정실적을 분석한 결과 대형사 8곳의 합산 영업순이익은 4조4856억원으로, 중소형사 8곳의 합산 영업순이익(4704억원)의 약 9.5배에 달했다.

대형사는 자기자본 4조원 이상인 미래에셋·NH투자·삼성·한국투자·KB·신한투자·하나·키움증권이고, 중소형사는 자기자본 1조원 미만인 유진투자·DB·SK·다올투자·한양·케이프투자·상상인·카카오페이증권 등이다.

직전 분기에는 대형사의 합산 영업순이익이 4조1115억원으로 중소형사(3726억원)의 11배였고, 지난해 2분기에도 대형사(3조7235억원)와 중소형사(3338억원) 간 영업순이익 격차는 11.2배였다.

격차가 다소 줄기는 했지만 증권사 몸집에 따른 실적 양극화는 계속되고 있다.

영업순이익에서 판매관리비와 충당금 적립액 등 일회성 비용을 제외한 영업이익 기준으로 살펴보면 격차는 더욱 크다. 올해 2분기 대형사의 합산 영업이익은 2조3145억원으로, 중소형사 합산 영업이익(193억원)의 약 21.2배에 달했다.

올해 2분기 증권업계가 호실적을 거둔 비결 중 하나는 거래량 증가에 따른 브로커리지(위탁매매) 수익 증가다.

한국과 미국 증시가 빠른 속도로 상승세를 보였고 국내 대체거래소 넥스트레이드 출범으로 거래시간이 확대된 덕분이 컸다. 실제 일평균 증시 거래대금은 직전 분기(19조원)에 비해 23조6000억원으로 크게 늘었다.

김선주 한국기업평가 책임연구원은 연합뉴스와 통화에서 “위탁매매의 경우 투자자들이 기존에 이용해온 증권사 플랫폼을 계속 활용하려는 경향이 있기 때문에, 이미 많은 영업점을 갖추고 고객 기반이 탄탄한 대형사가 유리할 수밖에 없다”고 설명했다.

아울러 대형사들은 자본력을 바탕으로 인수금융과 프로젝트파이낸싱(PF) 딜을 확대했고, 환율 하락 등으로 트레이딩(상품운용) 부문에서도 고르게 수익을 냈다.

이에 올해 2분기 전체 증권사가 벌어들인 총 영업순수익(6조1467억원) 중 대형사의 비중은 72.9%에 이르렀다.

신용평가업계는 자본력을 갖춘 대형사가 상대적으로 업황 대응력이 뛰어나고 사업 선점 효과도 크다 보니 실적 양극화 현상이 해소되기 쉽지 않다고 보고있다.

가령 최근 몇 년간 증권사 실적에 타격을 입혔던 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대손비용 부담 문제만 봐도, 대형사는 부동산 사업이 비교적 양질이었던데다 2023년 4분기부터 선제적으로 대손비용을 실적에 반영하며 일찍 부담을 털어냈다.

대형사들은 기업금융(IB)과 투자 중개 등 거의 모든 사업 부문에서 상대적으로 우수한 회사 인지도와 자금조달 능력을 앞세워 시장을 주도하는 형국이다.

윤소정 한국신용평가 수석 연구원은 “반면에 중소형사들은 주요 수익 기반이었던 부동산 PF 시장이 위축되면서 운용 부문에 대한 실적 의존도가 높아졌는데, 경쟁 강도를 감안하면 단기간에 경쟁력을 개선하는 게 쉽지 않아 보인다”고 지적했다.

실적 양극화는 중소형사 신용도에도 부담 요인이다.

한 신평사 관계자는 “당장 신용등급이 강등될 수준은 아니지만, 신용도 평가의 주요 지표 중 하나가 ‘영업순수익 점유율’이라는 점에서 중소형사들의 실적이 계속 위축될 경우 신용도에 부담이 되는 건 당연하다”고 말했다.