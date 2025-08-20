초등학교 3~6학년 학생과 학부모 대상

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 중구(구청장 김길성)가 지난 16일 <온가족 슬.금.슬.금. 썸머 금융 캠프>를 열었다. 중구교육지원센터에서 열린 이번 캠프에는 초등학교 3~6학년 자녀를 둔 20가정, 약 50명이 함께 참여해 ‘슬기로운 금융생활’을 배우는 시간을 가졌다.

캠프는 금융 퀴즈 레크리에이션으로 시작해 학년별 수준에 맞춰 ▷자기주도 용돈 관리법 ▷합리적 소비 습관 ▷보드게임을 통한 자본주의 원리 체험 등 다양한 내용으로 진행됐다.

이번 캠프는 현직 교사와 협업해, 기획 단계에서부터 교육 전문가들의 풍부한 경험과 비결을 반영하며 프로그램 완성도를 높였다.

강사진은 경제 분야에서 활발히 활동 중인 초등 교사 4인으로 꾸려졌다.

앞으로 구는 중구 대표 금융교육 프로그램인 <슬.금.슬.금. 경제스쿨>을 9월부터 12월까지 매월 운영할 계획이다.

또한, 경제금융의 중심지인 중구의 특성을 살려 관내 금융기관 및 전문가들과 협력해 ‘찾아가는 금융교육’, ‘예비스무살 금융 특강’, ‘학교로 찾아가는 금융 뮤지컬’ 등 다양한 금융경제교육 프로그램을 지속해서 추진할 예정이다.

김길성 구청장은 “학부모와 자녀가 함께 배우는 금융교육을 통해 가정마다 실생활에 꼭 필요한 경제 역량을 키워가길 바란다”고 전했다.