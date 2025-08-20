[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 지난 19일 이철우 지사가 직접 주재한 ‘새 정부 국정 방향 대응 보고회’를 갖고 정부 국정운영 방향에 대한 분야별 전략 마련과 핵심사업 구체화, 예산확보에 본격적으로 돌입했다.

이번 보고회는 지난 13일 국정기획위원회의 ‘국민보고대회’에서 밝힌 이재명 정부 국정운영 5개년 계획에 따른 경북도의 신속한 후속 조치다.

5대 국정 목표와 123개 국정과제에 맞춰 경북의 전략 프로젝트 구체화 및 즉각적인 추진과 예산확보를 위해 마련됐다.

특히 경북문화관광공사, 경북테크노파크, 경북바이오연구원, 경제진흥원, 경북문화재단, 경북행복재단 등 주요 출자·출연기관이 보고회에 참석해 문화, 산업, 저출생과 복지 분야 대응에 함께 고심했다.

도는 국정과제를 면밀히 분석해 인공지능(AI)과 에너지, 미래산업, 기후 위기 대응, 자치분권·균형성장, 민생경제, 농산어촌, 복지·보건의료, 인구 위기 극복, 창의적 문화국가 등 10대 키워드를 중심으로 역량을 집중할 계획이다.

정부의 ‘AI·에너지 고속도로’에 대응해 국가 AI 컴퓨팅 센터 유치와 산업 AI 혁신지원센터 조성에 나서고 원전 활용 청정수소 생산 클러스터와 수소 고속도로, 동해안 해저 전력망 기반 구축 등에 힘을 쏟는다.

이와 함께 저출생 극복 융합 돌봄 특구를 확대해 도민 체감도를 높이고 분절된 복지, 보건, 요양 서비스를 하나로 묶는 통합돌봄과 건강증진형 보건진료소 시범모델 운영 등을 추진할 계획이다.

중부권 동서 횡단철도, 신공항 순환 철도(대구∼신공항∼의성∼군위∼영천∼대구), 대구·경북 대순환 철도, 남북 9축(영천∼양구) 및 남북 10축(영덕∼삼척) 고속도로 등을 국가 도로 철도망 계획에 반영해 균형성장을 도모한다는 방침이다.

또 APEC을 계기로 경주를 국제적인 관광거점으로 키우고 권역별 융복합 콘텐츠 산업 지원, 한글·한복·한옥·한식·한지 등 ‘5한(韓)’의 국제 브랜드화 등을 통해 문화자원을 키우고 관광산업을 활성화한다는 전략이다.

산불 피해지역 재창조를 위한 ‘산불 피해 특별법’ 연내 제정과 산림소득 프로젝트 마련, 바이오·미래차·방산 등 첨단 미래산업 육성, 철강·이차전지 산업 위기 대응을 위한 특별법 제정 방안도 함께 추진한다.

이철우 경북지사는 “국정과제에 얼마나 철저히 준비했느냐에 따라 사업 진행 여부가 결정된다”며 “AI, 에너지와 같은 미래첨단산업과 농업, 문화관광 등 경북이 강점이 있는 산업을 중심으로 새 국정 방향과 연계시켜 대한민국이 초일류 국가로 도약할 수 있도록 전 공직자와 관계기관이 한 몸처럼 움직여야 한다”고 말했다.