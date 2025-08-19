[헤럴드경제=김주리 기자] 신생아 7명을 연쇄 살해한 혐의로 종신형을 선고받고 복역 중인 영국 간호사가 24시간 특별감시를 받고 있는 것으로 전해졌다.

18일(현지시간) 영국 데일리메일 등 현지 언론 보도에 따르면 전직 간호사 루시 렛비(35)는 동료 수감자들에게 공격받을 우려 때문에 24시간을 감시받고 있다.

영국 서리주의 한 교도소에 수감 중인 그는 최근 교도관들에 의해 15분마다 상태를 점검받고 있는 신세다. 이는 원래 자해 위험이 있는 수감자들을 위해 마련된 조치인데 그만큼 주위에 렛비를 노리는 동료 수감자들이 많은 것으로 해석된다.

특히 최근 그녀의 범죄를 다룬 TV 다큐멘터리가 공개되면서 위협이 더 심해졌다. 한 관계자는 “최근 렛비의 추악한 범죄가 다큐멘터리로 공개된 후 교도소에서 더욱 무자비한 조롱을 받고 있다”며 “본인 스스로 곧 감옥에서 풀려날 수 있다는 착각도 한 몫하고 있다”고 밝혔다.

전 세계를 경악하게 만든 이 사건은 2015년 6월부터 1년 사이 벌어졌다. 당시 렛비는 인슐린이나 공기를 투여하는 방식으로 아기 7명을 살해하고, 다른 아기들을 더 살해하려다 미수에 그친 혐의로 2018년 7월 경찰에 체포됐다. 이 병원에서 갑자기 사망하거나 상태가 악화되는 아기의 수가 급증하면서 이를 수상하게 여긴 경찰이 조사에 착수하면서 뒤늦게 사건의 전말이 드러났다.

특히 경찰이 렛비의 자택을 압수 수색을 하는 과정에서 발견된 메모도 큰 충격을 안겼다. 메모에는 ‘내가 그 아기들을 돌볼 만큼 좋지 않기 때문에 일부러 죽였다. 나는 끔찍하고 악한 사람이다. 나는 악마다’라고 적혀있었다.

영국 법원은 렛비에게 가석방 없는 종신형을 선고했다. 이에 렛비 측은 무죄를 주장하며 두 차례 항소했으나 모두 기각됐다.

그러나 이후 전직 영국 보건부 장관 등 일부 유명 인사들이 렛비 사건에 대한 재심을 요구하고 있다.

지난 2월에는 전 세계 의료 전문가들이 렛비의 유죄 판결을 이끈 의학적 증거에 의문을 제기한 바 있다. 당시 신생아 및 소아과 분야 유명 국제 의료진들로 구성된 14명의 전문가팀은 렛비가 범행했다는 아기들의 진료 기록을 검토한 결과 살인과 관련된 증거를 찾지 못했다고 밝혔다.

자문 대표를 맡은 캐나다 신생아학자 슈 리 박사는 “전문가들의 광범위한 독립적 검토 결과 렛비가 유아를 살해했거나 시도했다는 증거를 찾지 못했다”면서 “각 신생아 사망은 자연적인 원인 또는 부적절한 의료 처치로 인해 발생했다”고 주장했다.