[헤럴드경제=양대근 기자] 코엑스(사장 조상현)는 오는 11월 26일부터 28일까지 대한민국 대표 소비재 전시회인 ‘서울국제소싱페어’를 ‘소싱인마켓(Sourcing in Market)’으로 새롭게 리브랜딩하여 코엑스 C홀에서 개최한다.

소싱인마켓은 ‘Sourcing(소싱)’과 ‘In Market(시장 안에서의 연결)’의 결합어로 이번 리브랜딩을 통해 급변하는 소비 트렌드와 유통 산업의 변화를 반영하여 참가 브랜드와 제품을 유통, 콘텐츠, 플랫폼, 바이어, 크리에이터와 유기적으로 연결해 비즈니스 기회를 창출하는 차세대 소비재 유통 플랫폼을 제공한다.

특히 이번 전시회에는 굿즈, 푸드, 리빙, 패션, 콘텐츠, 플랫폼 등 8개 분야의 400여 개 브랜드가 참가하여 ▲유통 바이어 상담회 ▲MD구매 상담회 ▲해외 바이어 초청 상담회 ▲소싱 인사이트 상담 ▲쇼!굿즈 ▲소싱인 스토리 ▲e-소싱 온라인 거래 플랫폼과 같은 상담 프로그램을 통해 글로벌 유통 바이어 및 브랜드 관계자와 창작자 간의 활발한 네트워크 형성과 실질적인 비즈니스 성과가 기대된다.

공동 주최사인 (사)한국MD협회는 2700여 명 규모의 유통 전문가로 구성된 네트워크를 기반으로 국내 주요 유통 채널 소속 바이어 150여 명을 초청해 참가기업의 제품군을 유통 채널을 매칭하는 특별 프로그램을 마련한다.

이번 리브랜딩과 함께 다채로운 협업 전시와 컨퍼런스도 진행된다. 지식 구독 서비스 롱블랙이 주최하는 ‘롱블랙 컨퍼런스 360’과 일본 최대 B2B 소비재 전시회인 ‘도쿄 인터내셔널 기프트쇼 인 서울’이 지난해 처음 개최되어 큰 호응을 얻어 올해도 동시 개최된다.

20개국 이상의 해외 바이어가 참가하고 2000여 건 이상의 비즈니스 상담을 제공하게 될 글로벌 수출 상담 행사인 ‘KITA 그랜드 소싱페어’를 통해 해외 바이어와 참가기업 간의 실질적인 교류와 수출 성과 창출이 기대된다. 현재 공식 홈페이지를 통해 참가를 희망하는 브랜드와 바이어의 사전 신청이 진행 중이다.