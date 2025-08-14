[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]DGIST는 대학본부 컨벤션홀에서 ‘2025년도 후기 학위수여식’을 개최하고 박사 55명, 석사 47명, 학사 52명 등 총 154명의 졸업생에게 학위를 수여했다고 14일 밝혔다.

이번 학위수여식은 졸업생, 가족, 교직원 등 약 500여 명이 참석한 가운데 이건우 총장의 식사, 특별 연사의 축사, 졸업생 대표의 소감 발표가 이어지며 졸업생들의 새로운 출발을 축하했다.

이날 학사 대표 김규민 졸업생은 DGIST 재학 중 UC Berkeley에서의 해외 연수(FGLP), 학생들과 연구 프로젝트를 수행하는 UGRP 참여, 그리고 창업 도전의 경험을 돌아보며 “DGIST에서 우리는 스스로를 믿는 법과 서로를 지지하는 방법을 배웠다”고 소감을 밝혔다.

특히 스타트업 ㈜마크웍스와 프렌딩을 공동 창업하고 ‘Boost up 청년 창업 아이디어 경진대회’ 우수상 수상, 중소벤처기업부 ‘창업중심대학 지원사업’ 선정 등 다양한 구체적 성과를 이뤘다.

또 특별 연사로 초청된 최재천 이화여자대 석좌교수는 “DGIST 졸업생 여러분 앞에는 ‘당찬 외길 인생’과 ‘통섭인의 삶’이라는 두 갈래 길이 놓여 있다“며 ”우선 스스로를 성찰하고 그에 걸맞는 삶을 사시길 바란다”고 전했다.

이건우 DGIST 총장은 “여러분은 이제 DGIST의 이름과 함께 새로운 출발선에 섰다. 리더십은 직위에서 나오는 것이 아니라 남들이 가지 않은 길을 개척하는 데서 비롯된다“며 ”세상을 바꾸는 리더가 될 것, 배움을 멈추지 않을 것, 감사할 줄 아는 사람이 될 것을 당부한다“고 말했다.

한편 DGIST는 혁신적 융복합 교육과 연구 중심의 인재 양성 체계를 통해 개교 이후 현재까지 약 2800명의 졸업생을 배출했으며 국내외 학계, 연구소, 산업계 등 다양한 분야에서 과학기술 리더로 성장하고 있다.

또 최근 발표된 2026 QS 세계대학평가에서 ‘교수 1인당 논문 피인용 수’ 부문 세계 4위, 국내 1위를 기록했으며 오는 9월에는 세계 최대 규모의 공학교육 행사인 ‘2025 세계공학교육포럼 및 공과대학장 세계대회(WEEF-GEDC)’를 주관하는 등 글로벌 영향력을 꾸준히 확장하고 있다.