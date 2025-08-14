부산시-부산테크노파크, 해양반도체 등 7차례 분야별 전문가 포럼 개최

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시, 부산테크노파크 등은 오는 11월까지 7차례에 걸쳐 해양신산업 제조·서비스 포럼을 개최하고 7대 해양 제조·서비스 분야 발전 로드맵을 그릴 계획이라고 14일 밝혔다.

7대 분야는 해양반도체, 해양에너지, 해양바이오, 해양인공위성, 해양모빌리티 등 제조 5개 분야와 해양 인공지능(AI), 해양블록체인 등 서비스 2개 분야로 구성됐다.

첫 포럼은 ‘신해양시대 해양 반도체의 부상과 부산의 대응’을 주제로 오는 18일 수소선박기술센터에서 열린다.

이날 전문가들은 부산이 보유한 전력반도체, 해양장비, 소재·부품·장비 특화 인프라를 기반으로 글로벌 해양반도체 허브로 도약하기 위한 정책, 연구개발, 기업 협력 방안을 모색할 예정이다.

주제 발표에는 윤경국 한국해양대 교수, 배시영 부경대 교수, 김상현 HD현대 상무, 김장목 효원파워텍 대표, 유시안 한국조선해양기자재연구원(KOMERI) 책임연구원 등이 나선다.

이어 이성식 부산대 반도체공동연구소장이 좌장을 맡은 가운데 한국전력소자산업협회, 부산권 파워반도체인재양성센터, BISTEP 등 주요 전문가들이 부산형 해양반도체 산업 생태계 구축 전략에 대해 토론을 벌인다.