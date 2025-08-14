[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 한국해양진흥공사는 14일 해운금융 분야의 전문역량을 갖춘 인재를 체계적으로 육성하기 위해 ‘2025년 해운금융 전문인력 양성사업’의 심화과정을 개설, 오는 28일까지 교육생을 모집한다고 밝혔다.

이번 교육과정은 공사가 운영 중인 기초과정보다 한 단계 높은 수준으로 참가 교육생들에게 보다 깊이있고 전문적인 해운금융 지식을 제공하기 위해 마련됐다. 교육은 해운·금융 산업 종사자 중 15명을 선발해 다음 달 12일부터 11월 21일까지 매주 금요일 총 9회에 걸쳐 오프라인 강의로 진행될 예정이다.

교육과정은 ▷자산유동화(ABS) ▷리스금융 ▷메자닌 금융(전환사채·신주인수권부사채 등) ▷부채자본시장(DCM) 등 국내외 해운금융 시장의 최신 트렌드와 핵심 개념을 포괄하는 내용으로 구성됐다. 강의 외에도 팀프로젝트 수행 등도 진행된다.

자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

한편 공사는 9월 말부터는 부산에서 진행 예정인 해운항만물류 공통과정의 교육생도 모집할 계획이다.