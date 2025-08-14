[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 박형준 부산시장이 구윤철 경제부총리를 만나 현안 사업에 대한 예산 지원을 요청하는 등 부산시가 내년도 국비확보전에 본격적인 시동을 걸고 나섰다.

부산시는 박형준 시장이 14일 오후 정부 서울청사에서 구윤철 경제부총리를 만나 주요 현안 사업에 대한 국비 지원을 요청했다고 밝혔다. 부산시는 남부권 혁신 거점으로서 새로운 성장동력을 확보하고 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 사업들을 2026년도 정부 예산안에 최대한 반영한다는 방침이다.

박형준 시장은 구윤철 부총리에 ▷가덕도 신공항 적기개항(총사업비 15조6580억원) ▷지역 특화 물기술 혁신 생태계 조성을 위한 부산 해수담수화 실증시설 조성(총사업비 385억원) ▷초고령 사회 대응을 위한 에이엑스(AX) 기반 에이지테크 실증거점 조성사업(총사업비 300억원) 등 주요 사업에 대한 지원을 요청했다.

또 ▷생곡동과 에코델타시티를 잇는 장낙대교 건설(총사업비 1750억원) ▷부산형 광역급행철도(BuTX) 건설(총사업비 4조7700억원), ▷도시철도 정관선 건설(총사업비 3440억원) 등 남부권 광역 교통망 확충과 교통 접근성 개선을 위한 핵심사업에 대해 국비 지원과 예비타당성 조사 등 행정절차의 조속한 통과를 요청했다.

이외에도 ▷초광대역통신 기반 무인 자율주행 모빌리티 기술개발 및 실증(총사업비 1000억원) ▷우주항공 지역혁신 기반 구축(총사업비 240억원) ▷첨단재생의료 임상 실증지원 플랫폼 구축(총사업비 200억원) ▷영상 생성 AI 스튜디오 조성(총사업비 480억원) 등 미래 신산업 육성과 지역산업 경쟁력 강화를 위한 주요 국비 사업들에 대해서도 협조를 요청했다.

박형준 시장은 “이번에 건의한 사업들은 부산이 글로벌 허브 도시이자 시민이 행복한 도시로 도약하기 위한 필수적인 기반”이라며 “반드시 국비가 지원돼 부산의 미래성장 동력을 확보할 수 있도록 해야한다”고 강조했다.