중곡역 일대 의료산업·업무특화기능 도입으로 ‘점프 중곡’ 도약 군자역·동일로 상업지역 확대, 용도지역 상향, 고도제한 완화 등 기반 마련 화양변전소 및 소아청소년 진료소 부지, 도심 공공주택 복합사업 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호) 중곡동에 도시계획 지도가 바뀌고 있다.

50여년 전 광진구는 국민주택단지로 조성된 지역으로 기반여건이 괜찮은 동네였다. 하지만 도시여건이 변화되고 시설은 노후되어 ‘도시발전’에 대한 바람이 높은 곳이다.

특히, 중곡동 지역은 저층주거지가 밀집되고 도로, 공원 등 기반여건이 상대적으로 열악하다.

민선8기 구는 도시계획 변화에 힘써왔다. 지난해 11월에 발표한 ‘2040 광진 재창조 플랜’을 바탕으로 중곡역 일대를 종합의료복합단지와 연계한 의료특화거점 조성에 박차를 가한다.

상업지역을 확대했다. 군자역과 동일로 일대 5만5000㎡를 넓혔으며 천호대로변에 주거기능이 강화돼 주거복합 고밀개발의 여건이 마련됐다.

중곡역 일대 용도지역이 상향됐다. 제2종일반주거지역을 준주거지역까지 올릴 수 있는 특별계획가능구역으로 지정됐다. 아파트 불허로 묶여있던 중곡역 주변의 규제를 풀고 높이제한도 20m에서 70m로 완화했다.

공공개발사업도 본격화된다. 화양변전소 부지와 소아청소년 진료소 부지 복합개발이 속도감 있게 진행된다. 화양변전소 부지에는 최고 24층 높이로 공동주택, 오피스텔, 어린이 특화 도서관이 들어선다. 소아청소년 진료소 부지에는 다목적공연장, 노인여가복지시설, 공영주차장 등이 조성된다.

중곡역 인근 도심 공공주택 복합사업도 한창이다. 최고 35층 높이에 752세대의 공동주택과 편의시설이 들어서 의료산업과 업무와 주거가 한데 어우러진 지역으로 재탄생한다.

김경호 광진구청장은 “그동안 서울시와 꾸준히 협의해 광진구의 저층주거지 정비가능 대상지가 3만㎡에서 271만㎡로 늘어났다. 쉽게 말하면, 재개발 가능면적이 90배 늘어난 셈이다. 중곡동 개발속도가 빨라질 것”이라며 “우리 구민들의 도시개발에 대한 열망을 잘 안다. 신속하고 적극적인 도시계획행정으로 도시발전 분야에서 구민이 실질적으로 체감할 수 있는 변화를 이끌어내는데 최선을 다하겠다”고 말했다.