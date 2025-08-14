[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 앞으로 독도 해양 교육 및 학제 간 융합연구가 활성화될 전망이다.

한국해양과학기술원 동해연구소 울릉도독도해양연구기지(대장 김윤배)와 경상북도 독도재단(사무총장 한승환)이 14일 울릉도독도해양연구기지에서 이러한 골자로 업무협약을 체결했다.

양 기관은 이날 협약식에서 독도 해양환경 및 생태계 교육 협력, 독도 해양교육 콘텐츠 기반 독도 홍보 활성화, 학제 간 독도 융합연구 활성화 등을 상호 협력하기로 했다.

또한 기존 독도재단 독도 탐방사업의 업그레이드와 양 기관 및 관련 기관 전문가가 참여하는 안용복과 조선시대 수산활동, 제주출향해녀와 독도, 독도바다사자, 독도 물골 등을 주제로 한 학제 간 융합연구 세미나 활성화 등의 내용을 담았다.

특히 경북도와 협력해 울릉도 및 경북권에 분포돼 있는 독도 관련 기존 전시물의 업데이트 및 경주 감은사의 삼태극 등 독도 관련 유산이지만 주목받지 못하고 있는 유산에 대한 전수조사 및 홍보물 추가 설치 등을 위해 공동 노력에 합의했다.

김윤배 울릉도독도해양연구기지 대장은“독도를 관할하고 있는 경상북도에서 설립한 양 기관이 보다 적극적 협력을 바탕으로 독도 지속 가능한 관리를 위한 현장맞춤형 대안 제시 및 독도 현장 교육의 획기적 업데이트를 통해 지방정부의 역할이 실질적으로 강화되는데 이바지하겠다”고 말했다.