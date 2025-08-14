진화 거듭하는 아파트 커뮤니티… 고급 리조트 연상시키는 고품격 시설 도입 속속

서면 써밋 더뉴, 스카이라운지 필두로 건식 사우나, 자쿠지 게스트하우스, 실내 수영장 등 갖춰

주택시장에서 호텔이나 리조트를 연상시키는 고품격 커뮤니티 적용 단지가 속속 등장하고 있는 추세다. 놀이터, 체육시설, 경로당 등 구색 맞추기에만 급급했던 과거와 달리 최근에는 단지 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 작용하면서 커뮤니티 역시 수요자들의 높아진 눈 높이에 맞춰 점차 진화를 거듭하고 있는 것으로 풀이된다.

한국부동산원 청약홈에 따르면, 올 6월 서울 성동구에서 분양한 ‘오티에르 포레’는 1순위 평균 688.13대 1의 경쟁률을 기록하며 올해 분양단지 중 가장 높은 경쟁률을 기록했다. 도심의 파노라마 뷰를 만끽할 수 있는 스카이라운지를 비롯해 고품격 커뮤니티 시설을 갖춘 점이 흥행으로 이어졌다는 분석이다.

앞서 2월 충남 천안시에 공급된 ‘e편한세상 성성호수공원’ 역시 스카이라운지를 비롯해 게스트하우스, 패밀리 시네마, 탕이 있는 사우나 등의 커뮤니티가 입소문을 타며 1순위 평균 17.39대 1로 청약을 마쳤다.

한 부동산 전문가는 “수요자들의 눈 높이가 날로 높아지면서 설계나 평면 등에서 상향 평준화가 이뤄지자 커뮤니티가 단지 경쟁력을 좌우하는 요소로 작용하고 있는 상황”이라며 “고품격 커뮤니티를 갖춘 단지는 입주민들의 주거 만족도를 높이는 것은 물론 대외적으로 고급 아파트라는 이미지를 형성, 지역을 대표하는 랜드마크로 인식된다는 점에서 수요자들의 선호도가 높다”고 말했다.

실제, 고급 커뮤니티를 앞세워 지역 부동산 시장을 리딩하고 있는 사례는 다수 확인된다. 국토교통부 실거래가 자료를 보면 서울 서초구 반포동 소재 ‘래미안원베일리’ 전용 84㎡는 올 6월 72억원에 거래되며 서초구 아파트 최고가 순위 1위에 랭크돼 있다. 이 단지는 실내 수영장을 비롯해 피트니스, 골프연습장, 사우나, 게스트하우스 등 다채로운 커뮤니티 시설이 마련돼 있다. 이 밖에도 서울 용산구 ‘한남더힐’을 필두로, ‘나인원한남’, 부산 ‘엘시티’ 등 각 지역을 대표하는 최고가 아파트 역시 고품격 커뮤니티가 마련돼 있다는 공통점이 있다.

이처럼 커뮤니티가 단지 경쟁력을 높이는 핵심 요소로 주목받는 가운데, ‘부산의 명동’ 서면에서 고품격 커뮤니티를 갖춘 하이엔드 아파트가 견본주택의 문을 열고 본격 분양을 알려 화제다. 대우건설이 옛 NC백화점 부지에 선보이는 ‘서면 써밋 더뉴’가 바로 그 주인공이다.

‘서면 써밋 더뉴’는 부산광역시 부산진구 전포동 일원에 지하 8층~지상 47층, 4개 동 규모로 조성되는 하이엔드 주거단지로, 전용 84~147㎡ 아파트 919세대와 지하 1층~지상 3층, 29,767㎡ 규모의 상업시설로 이뤄진다.

단지는 대우건설의 하이엔드 주거브랜드 ‘써밋’이 적용되는 만큼 차별화된 상품성을 갖췄다. 우선 외관은 전 동에 랜드마크 옥상 구조물 및 커튼월룩을 적용해 상징성과 고급스러움을 극대화했다. 생활공간 내부는 지역 선호도가 높은 중대형 타입 위주로 구성하며, 고급 브랜드의 주방 가구와 수입 마감재를 적용해 입주민들의 주거품격을 한층 고취시키겠다는 구상이다.

리조트형 특화 커뮤니티도 눈길을 끈다. 최고층인 47층에 서면의 도심을 전망할 수 있는 스카이라운지와 건식사우나, 자쿠지 특화설계가 적용되는 게스트하우스가 마련된다. 지상 1~3층 커뮤니티 공간은 25m 3레인 수영장과 대규모 프라이빗 골프, 사우나 등 프리미엄 시설들로 다채롭게 채워진다.

‘서면 써밋 더뉴’는 입지환경도 빼어나다. 롯데백화점 부산본점이 도보거리에 있고, 롯데마트, 이마트 트레이더스 등 대형마트도 쉽게 이용할 수 있다. 서면역 일대에 밀집한 서면 메디컬 스트리트와 전포사잇길, 전포카페거리 등도 가깝다. 이 밖에 반경 1km 이내에 전포초를 비롯해 동성초, 덕명여중, 부산동성고 등 각급 학교가 위치해 있다는 점도 가치를 더하는 요소다.

사통팔달 쾌속 교통망도 가치를 더한다. 부산지하철 1 · 2호선 서면역이 도보 약 5분 거리에 위치해 있고, 2호선 전포역 및 KTX · 동해선 부전역도 인접한 멀티 역세권 입지를 자랑한다. 부산을 동서로 가로지르는 동서고가도로 이용도 편리해 부산 전역 및 외곽으로의 이동이 쉽다.

교통망 확충사업도 다수 예정돼 있다. 제2차 부산시 도시철도망 구축 계획(2026~2035년)의 1순위 사업으로 지목된 BuTX(차세대 부산형 급행철도)가 단지 인근 부전역을 지날 계획이다. BuTX는 가덕도신공항에서 명지신도시, 부산역, 부전, 센텀시티, 오시리아 관광단지까지 부산의 주요 거점을 연결하는 총 연장 54.04km 길이의 노선이다.

‘서면 써밋 더뉴’의 청약 일정은 8월 18일(월) 특별공급을 시작으로 19일(화) 1순위, 20일(수) 2순위 청약 접수를 받는다. 당첨자 발표는 8월 26일(화)이며, 정당계약은 오는 9월 8일(월) ~ 10일(수) 3일간 진행될 예정이다.

‘서면 써밋 더뉴’의 견본주택은 해운대역 인근 ‘써밋 갤러리 서면’에 위치하고 있으며, 입주예정일은 2031년 4월 예정이다.