[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 한국프로골프협회 노동조합(위원장 허준)이 19일 오전 10시 민주노총 서비스연맹 서비스일반노동조합 회의실에서 부당 징계 및 언론탄압 실태에 대한 기자회견을 열기로 했다.

KPGA는 직장내 괴롭힘으로 문제가 된 고임 임원이 해임된 후에도 피해 직원들에 대한 무더기 징계를 강행하고 이를 보도한 언론에까지 압박을 가해 논란이 확산되고 있다. 노조 측은 이번 사태를 “피해 직원과 언론 모두를 겨냥한 전방위적 탄압”이라고 규정한 뒤 강력 대응 방침을 밝혔다. KPGA 노조는 이날 기자회견을 통해 해고자 3명과 함께 관련된 부조리 실태를 직접 알릴 예정이다.

KPGA는 지난 12일 그동안 징계 보류 상태였던 한 직원에게까지 해고통보를 했다. 이로써 지난달부터 이어진 대규모 징계 대상은 총 12명으로 늘었다. 이 중에는 가해 고위임원 A씨의 가혹 행위를 신고하거나 조사에 협조한 피해 직원이 다수 포함됐다. 구체적으로는 피해 직원들 중 3명이 해고, 5명이 견책, 1명이 경고를 받았다. 나머지 징계 대상자 역시 직장내 괴롭힘 사건과 직, 간접적으로 관련된 사무국 직원들이다.

KPGA 노조에 따르면, 대부분의 징계 사유는 고위임원 A씨가 사무국 직원을 상대로 욕설과 폭언, 강압으로 받아낸 시말서에 근거한다. 해당 문서는 징계위원회의 소환 조사 과정에서도 사실 관계나 진위를 제대로 검증하지 않은 채 징계의 핵심 근거로 사용됐다. 노조는 “근로기준법이 명시한 신고자 보호 의무를 정면으로 위반하는 중대한 2차 가해”라며 “징계의 정당성을 인정할 수 없다”고 밝혔다.

협회 행정의 최종 결정권자인 KPGA 김원섭 회장은 이달에만 협회 홈페이지에 두 차례, 회원 전용 게시판에 한 차례 공식 입장문을 게시하며 “해당 징계는 정당했고, 노조와 언론이 허위 주장을 퍼뜨리고 있다”는 입장을 거듭 밝혔으며 나아가 “허위 주장과 협회 명예 훼손에 대해 법적 대응하겠다”고 공언했다.

KPGA 노조에 따르면 협회장의 행보는 여기서 그치지 않았다. KPGA는 법무법인을 통해 언론사 2곳에 특정 기사 삭제를 요구하는 공문까지 발송했다. 특히 지난 8월 13일자 모 언론사 보도에 따르면, 협회는 해당 기사 삭제를 요구하면서도 구체적인 근거와 증빙 자료를 제시하지 못했다. 언론이 사실 확인을 위해 관련 자료를 공식 요청했으나, 협회는 무대응으로 일관한 것으로 전해져 ‘언론 자유’ 침해 논란까지 불러일으켰다. 이는 언론의 비판 기능을 위축시키려는 시도로 해석된다.

KPGA 노조는 이를 두고 “근거 없는 기사삭제 요구는 민주주의 국가에서 대통령조차 할 수 없는 어처구니없는 행위”라며 “정당한 비판을 받아들이기는커녕 언론에 전쟁을 선포한 것과 다름없다”고 비판했다. 이어 “사측이야말로 입장문을 통해 허위 주장을 퍼뜨려 사무국 직원들과 언론인들의 기본권을 침해하고 협회의 명예를 훼손하고 있는 것”이라고 반박했다.