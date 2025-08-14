집중호우 속 전 행정력 총동원… 신속 복구 총력 김미경 은평구청장, 폭우 속 구민 안전 최우선… 현장 지휘 잇따라

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 13일에 발생한 기록적인 집중호우로 인한 피해를 최소화하기 위해 전 행정력을 총동원해 신속한 대응과 복구에 나섰다고 밝혔다.

은평구는 13일 한때 시간당 100mm가 넘는 극한 호우가 쏟아지는 등 14일 오전까지 내린 많은 비로 인해 침수 피해와 이재민이 발생했다.

이에 따라 김미경 구청장을 비롯한 전 직원이 함께 피해 복구에 총력을 다하고 있다.

김미경 구청장은 13일 오후 갈현1동 공사장 현장 확인을 시작으로, 수위가 급격히 상승한 불광천을 점검, 불광동, 응암3동 등 침수 피해 현장을 잇따라 방문해 복구 작업을 추진했다. 현장에서 배수작업, 토사 유출 방지, 긴급 안전조치 등 즉각적인 대책을 지시하며 구민 안전 확보에 주력했다.

또 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “민간숙박시설까지 임시거처로 활용해 이재민을 보호, 지하에 들어찬 물을 빼내고 토사가 흐르지 않게 대책을 수립하여 보강중”’이라고 전했다. 이어 “집중호우 시 불필요한 외출과 위험 지역 출입을 자제해 주시고, 배수구나 빗물받이를 막을 우려가 있는 쓰레기 배출은 비가 그친 이후로 미뤄 주시기 바란다”고 당부했다.

은평구는 재해구호 매뉴얼에 따른 조치사항으로 이번 집중호우로 인해 거주가 어려워진 구민들을 위해 임시주거시설을 마련해 모든 이재민에게 제공했다.

또, 침수된 지하공간 배수작업, 도로 파손 복구, 토사 보강 등 후속 조치도 지속적으로 진행 중이며, 감전 등 2차 사고 예방을 위해 침수지역 전기차단, 위험지역 출입통제 등 안전 관리에도 만전을 기하고 있다.

구 지난 13일 1차 상황판단회의에 이어, 재난안전대책본부 피해상황 대책회의를 열고 김미경 구청장을 비롯해 각 국장과 기능·실무부서장들과 복구 방안을 논의, 14일에도 추가 피해 복구 대책회의를 열고 피해 상황과 조치 내용을 공유하고 향후 대처 방안을 집중적으로 논의했다.

또 13일 새벽부터 호우 비상 1단계를 시행, 오전 11시부터 2단계로 격상했으며, 14일까지 강한 비가 예보됨에 따라 비상 2단계 근무체제를 유지 중이다. 따라서 16개 동주민센터를 비롯한 전 부서가 24시간 대응체계로 비상근무에 임하고 있다.란다”고 밝혔다.

김미경 구청장은 “구민의 안전을 최우선으로, 상황이 완전히 종료될 때까지 긴장을 늦추지 않고 대응하겠다”며 “도움이 필요하신 경우 즉시 동주민센터로 연락해 주시기 바란다”고 밝혔다.