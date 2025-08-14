수영장 공기질 개선 공사 등... 오는 10월 중 완료 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 쌍문종합체육센터 개선 공사에 나선다.

구는 이용자 안전과 편의 증진, 모두에게 열린 공공체육시설 조성을 목표로 공사를 추진할 방침이다.

공사주요 사항으로는 수영장 공기질 개선 공사와 장애물 없는 생활환경(BF) 인증 보강공사다.

수영장 공기질 개선 공사로는 수영장 내부에 배기팬을 추가로 설치한다. 배기 성능 강화로 내부 습기로 인한 구조물 부식과 페인트 탈락, 누전 등의 문제를 예방할 수 있을 것으로 기대된다.

또 실내 공기질이 개선되고 겨울철 실내 온도 저하 문제와 결로 발생 문제도 해결될 것으로 예상된다.

장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 보강공사로는 ▲수영장 가족샤워실 조성 ▲주차장 출입로 개보수 ▲음성유도안내판 이설을 추진한다.

이번 공사에 필요한 총예산 약 1억여 원 중 부족한 예산은 앞서 제1회 추경을 통해 확보했다.

공사는 이달 착수해 오는 10월 중 완료될 예정이다.

오언석 도봉구청장은 “쌍문종합체육센터 이용 환경을 개선하고 이용자의 안전을 강화하기 위해 이번 공사를 추진하게 됐다”며 “앞으로도 구민이 보다 나은 환경에서 체육활동을 즐기실 수 있도록 관련한 시설 개선에 더욱 힘쓰겠다“고 말했다.

지하 1층~지상3층, 연면적 4989㎡ 규모의 쌍문종합체육센터는 지난해 6월 개관했다. 지상1층에는 5개의 레인을 갖춘 수영장이, 2층과 3층에는 각각 실내체육관, 헬스장과 키움센터가 있다.