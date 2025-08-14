영주시, 스포츠콤플렉스 기반 시설 조성, 영양군교육청 앞 회전교차로 설치,봉화군 탁수천 정비공사 등

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 국민의힘 임종득 국회의원(경북 영주시·영양군·봉화군)은 지역 현안 사업의 원활한 추진을 위한 상반기 행정안전부 특별교부세 총 35억원을 확보했다고 14일 밝혔다.

지역별로 영주시는 총 10억원으로 스포츠콤플렉스 기반 시설 조성사업, 고현동 고현교 개체공사등 2개 사업에 각각 5억원을 사용하게 된다.

고현교 개체공사의 경우 안전등급 D등급 판정으로 전면 보수가 시급히 필요했는데 이번 예산 확보로 사업 추진에 동력을 받게 됐다.

영양군은 총 15억원으로 영양교육청 앞 회전교차로 설치공사에 9억 ,재난문자전광판 교체사업에 6억원이 투입된다.

영양교육청 앞은 교통 통행량에 비해 신호 및 도로체계가 미비하여 사고 위험이 높은 곳으로 여겨왔으나 이번 회전교차로 설치 예산 확보로 교통안전에 이바지할 것으로 기대되고 있다.

봉화군은 총 15억원으로 내성천 생활체육공원 저수호안 데크정비,탁수천 정비공사등에 써진다.

탁수천은 지난 2023년 집중호우 시 하천이 범람해 인근 지역에 막대한 수해 피해를 본 바 있는데 이번 정비공사 예산 확보를 통해 주민의 소중한 생명과 재산을 더욱 안전하게 지킬 수 있게 됐다.

임종득 의원은“국가 재정이 매우 어려운 상황이지만 지역 현안 사업 추진을 위해 행안부에 사업 당위성을 설명하고 필요 예산을 확보했다.”며“앞으로도 주민들이 더욱 쾌적하고 안전한 도시에서 살아가실 수 있도록 지역 현안 해결과 재난 예방에 앞장서겠다.”고 강조했다.