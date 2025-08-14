[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 김형동 의원(경북 안동·예천, 국민의힘)은 14일, 행정안전부로부터 총 22억원의 특별교부세를 확보했다고 밝혔다.

이번에 확보한 특별교부세는 2025년 상반기 배정분이다.

안동은 신도시 복합커뮤니티센터 건립에 13억원, 남선면 신석리 급수구역 확장 사업에 2억원이 사용된다.

예천은 남산공원 야간 미디어아트 설치 사업에 7억원이 투입된다.

안동은 ‘신도시 복합커뮤니티센터 건립’을 위한 특별교부세 확보로 도청 신도시 정주여건 개선과 지역공동체 활성화에 크게 이바지할 것으로 예상된다.

완공 후에는 행정업무 시설과 교육‧문화 활동을 위한 다목적 공간이 한 곳에 들어서, 도청 신도시의 생활‧문화 거점으로 자리 잡게 될 것으로 보인다.

또한, 주민들의 숙원 사업이었던 안동 남선면 신석리의 급수구역 확장사업은 이번 특별교부세 확보로 수질이 불량했던 지역에 깨끗하고 안정적인 생활용수를 공급할 수 있게 됐다.

이를 통해 물 공급 불편이 해소되고, 주민들의 삶의 질이 한층 향상될 것으로 기대된다.

예천은 남산공원 야간미디어아트 를 설치한다. 특히 이곳은 낮뿐 아니라 밤에도 매력적인 관광‧휴식 명소로 탈바꿈하게 될 예정이다.

첨단 조명과 미디어아트를 결합한 야간 경관 조성은 주민들의 야간 여가 활동 기회를 넓히고, 관광객 유입에 따른 예천의 지역 브랜드 가치 제고에도 크게 이바지할 것으로 보인다.

김형동 의원은 “이번 특별교부세 확보는 주민들의 생활환경 개선과 지역 발전에 중요한 마중물이 될 것”이라며 “앞으로도 살기 좋은 안동‧예천을 만들기 위해 현안을 꼼꼼히 챙기고 필요한 예산 확보에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.