16일부터 시범운영, 31일 정식 개관

강동구(이수희 구청장)는 서울시 자치구 가운데 가장 큰 규모를 자랑하는 강동중앙도서관(양재대로 172-1)이 16일 시범운영을 시작으로, 31일 정식 개관한다고 14일 밝혔다.

연면적 1만2056㎡(지하 4층~지상 3층) 규모로 조성된 강동중앙도서관(이하 ‘도서관’)은 인문 예술 특화도서관으로, 개관 장서만 12만 권에 달한다.

▷지하 3~4층 주차장 ▷지하 2층 다목적홀, 바람곳, 열린미술관 ▷지하 1층 프로그램실 ▷1층 유아·어린이 자료실, 모야 어린이작업실, 북카페, 상상곳 ▷2층 열린자료실, 대형 독서테이블, 소리곳 ▷3층 열린자료실, 생각곳 등 다채로운 공간이 마련됐다.

이 밖에도 인문·예술의 특성을 반영해 조성한 ‘생각곳’(필사공간), ‘소리곳’(음악감상), ‘상상곳’(문화프로그램), ‘바람곳’(야외쉼터), ‘모야’(어린이작업실), 열린미술관(전시) 등 복합문화공간들이 층별로 조성되어 남녀노소 누구나 책과 함께 다양한 문화예술을 즐길 수 있다.

개관식은 8월 30일 오전 11시에 열린다. 도서관은 개관 이후에도 특화도서관 주제에 걸맞은 고품격 프로그램을 지속 운영할 계획이다. 8월 30일부터 9월 27일까지 매주 토요일 소설가 김영하를 시작으로 소설가 임경선, 심리상담가 이호선, EBS 스타강사 정승익, 법의학자 유성호까지 다양한 분야의 명사 특강이 열리며, 9월 13일에는 테너 김민석과 소프라노 이상은이 함께하는 디토 오케스트라의 클래식 공연을 감상할 수 있다.

이수희 강동구청장은 “강동중앙도서관은 향후 우리 구 문화예술 발전을 견인할 인문 예술 특화도서관으로 자리매김할 것”이라며 “서울시 자치구 중 최대 규모의 도서관인 만큼 다양한 장서와 수준 높은 콘텐츠들을 많이 준비했으니 도서관에 오셔서 책 속에 푹 빠져보시길 바란다”고 말했다.

도서관 운영시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지, 주말은 오전 9시부터 오후 5시까지다. 박종일 기자