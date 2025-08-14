박강수 구청장 레드로드 역사 변경 요구 이필형 구청장 단선전철 촉구 1인 시위

마포구와 동대문구가 구정의 주요 현안으로 떠오른 철도 이슈에 연일 목소리를 높이고 있다.

마포구(구청장 박강수)는 ‘대장홍대선 레드로드 역사 반대’에 힘을 싣고 있다. 대장홍대선은 부천 대장 신도시와 마포구 홍대입구역을 잇는 총연장 21km 규모의 광역철도 노선으로, 현재 레드로드 R1과 R2 사이에 역사 위치가 계획되어 있으며 대규모 공사가 수반될 예정이다. 마포구는 이 구간에 대한 장기 공사가 진행되면 약 6년간 접근성 저하와 환경 변화로 상권이 심각하게 위축될 수 있다는 점에 공감하며 역사 위치에 대해 신중한 재검토 의견을 피력하고 상인회 등과의 긴밀한 협력을 이어 나갈 것을 결의했다. 앞서 대장홍대선 공사로 인한 피해 가능성을 인지한 마포구는 7월 4일, 국토교통부와 서울특별시, 서부광역메트로주식회사에 현재 예정 중인 역사 위치를 변경할 것을 요구하는 공문을 발송했다.

박강수 마포구청장은 “대장홍대선 사업이 레드로드 상권과 직결되는 문제인 만큼 충분한 소통과 현실성 있는 설계가 반드시 전제되어야 한다”며 “마포구는 주민과 소상공인의 삶이 침해되지 않도록 끝까지 함께하겠다”고 말했다.

이필형 동대문구청장은 ‘청량리역~왕십리역 간(약 1km)의 단선전철’ 신설의 조속한 추진을 촉구하며 지난 12일 청량리역 광장에서 1인 피켓 시위를 했다.

이날 아침 7시 30분부터 1시간 동안 이 구청장은 청량리역 광장과 수인분당선 출입구 앞에서 피켓을 들었다.

이 구청장은 “수도권 동북부 철도망의 핵심 거점인 청량리역발 수인분당선 단선전철 신설은 우리 구의 사활이 걸린 사업”이라며, “조속한 정상 추진을 위해 최선을 다하겠다.”라고 말했다.

동대문구는 수인분당선 단선전철 신설의 정상화를 위해 자체 타당성 조사 용역을 추진하고, 경기도 남양주시와 업무협약을 체결하는 등 구민 숙원사업 실현을 위한 행정적 지원에 총력을 기울이고 있다.

박종일 기자