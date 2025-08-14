섬유패션산업 대표해 참석…최준호 형지 부회장도

[헤럴드경제=신현주 기자] 한국섬유산업연합회는 최병오 섬산련 회장과 최준호 패션그룹형지 부회장이 ‘국민임명식’에 공식 초청 인사로 참석한다고 14일 밝혔다.

이번 행사는 이재명 대통령의 국민임명 약속 이행 차원에서 마련된 상징적 자리다. 정식 취임식을 대신해 대통령이 국민 앞에서 국가 발전에 헌신하겠다는 다짐을 전하는 의미를 지닌다. 행사는 오는 15일 광복절 오후 8시 서울 광화문 광장에서 열린다.

이날 행사에는 전·현직 대통령을 비롯해 각계 대표 인사와 일반 국민 등 1만여 명이 참석한다.

현재 100만여명이 종사하는 섬유패션산업은 대한민국 산업화의 초석으로 불린다. 광복 이후 대한민국 근대화를 견인한 핵심 산업으로, 친환경 섬유·AI 스마트 패션·글로벌 K패션 등 미래지향적 산업 전환과 지속가능 성장을 이끌어 가고 있다.

한편 최준호 부회장은 아버지인 최 회장의 경영 철학을 이어받아 토종 패션기업 형지를 이끌면서 친환경, 글로벌, 뉴 패션 비즈니스를 주도하고 있다.