[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]한국원자력환경공단은 지난 11일부터 13일까지 충북 충주에서 예금보험공사(사장 유재훈)와 공동으로 예비 자립준비청년의 자립역량 증진을 위한 멘토링과 문화 체험활동을 진행했다.

예비 자립준비청년은 자립준비 청년이 되기 전 단계에 있는 중고등학생들로 기본적인 자립역량 증진과 진로설계, 사회관계망 형성 등에 많은 도움이 필요한 시기다.

행사에는 경주 대자원, 성애원, 서울 남산원 소속 예비 자립준비청년 15명이 참여했다.

체험활동에는 공단과 예금보험공사 외에도 한양대 법학전문대학원 리걸클리닉센터, 경일대 대학일자리플러스센터가 함께 했다.

멘토링은 예비 자립준비청년들의 소통과 협업능력을 기르기 위한 팀워크 교육, 생활금융교육, 임대차·범죄예방 등 실생활 중심의 법률교육, 진로교육 등을 진행했으며, 충주지역 문화탐방과 기업견학도 함께 진행했다.

조성돈 한국원자력환경공단 이사장은 “자립 준비청년들이 안정적으로 사회에 정착할 수 있도록 자립을 돕는 것은 우리 사회의 당연한 책무”라며 “유관기관과 협력해 자립준비 청년들의 사회정착에 도움이 되는 다양한 활동을 전개하겠다”고 말했다.