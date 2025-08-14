[헤럴드경제(문경)=김병진 기자]경북 문경시의회는 13일 지난 7월 집중호우로 큰 피해를 입은 경남 산청군 차황면 신촌마을을 찾아 수해피해 복구 지원에 나섰다.

이번 봉사에는 이정걸 의장을 비롯한 시의원과 의회사무국 직원 등 26명이 참여했다.

이들은 침수된 농경지의 토사를 제거하고 방치된 수해폐기물을 자루에 담아 옮기는 등 복구 활동에 구슬땀을 흘렸다.

산청군은 지난 7월 16일부터 20일까지 닷새간 최대 759mm에 달하는 기록적인 폭우로, 경남에서 가장 큰 피해를 입었다.

국가재난관리시스템(NDMS)에 따르면 총 4914억원의 재산 피해가 발생했으며 14명이 사망하고 1명이 실종되는 등 인명 피해도 컸다.

특히 고령 인구 비율이 높아 주민 스스로 피해를 복구하는 데 한계가 크고 생계 기반 시설 복구가 시급한 상황이다.

이정걸 의장은 “재난은 언제든 우리 곁에 닥칠 수 있으며 어려울 때 이웃의 손을 잡아주는 것이 지역 연대의 힘”이라며 “문경시의회는 산청군 주민들이 하루빨리 일상을 회복할 수 있도록 성심껏 힘을 보태겠다”고 말했다.