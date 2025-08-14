‘취하기 위한 소주’가 아닌 ‘맛과 향을 음미하는 소주’ 9,000원 합리적인 가격, 쌀 특유의 은은한 풍미와 깔끔한 목 넘김 특징 광복 80주년, 증류식 소주 대중화의 새로운 장

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 지난 2021년 삼일절 40240 독도 소주를 처음 출시한 케이알컴퍼니 농업회사법인이 광복 80주년을 맞아 프리미엄 증류식 소주 ‘40240 독도소주 21°’를 편의점 GS25에서 단독 선보인다고 14일 밝혔다.

지난 2021년 삼일절에 출시된 ‘40240 독도소주’에 이어 4년 만에 선보이는 제품이다.

이번 신제품은 ‘증류식 소주 대중화 프로젝트’의 핵심 제품이다.

알코올 함량은 21%, 용량은 375㎖ 이다.9,000원이라는 합리적인 가격으로 더 많은 소비자가 전통 증류식 소주의 매력을 경험할 수 있도록 했다.

‘40240 독도 소주 21°’는 갓 찧은 쌀을 생쌀 저온 발효 후 감압 증류하는 케이알컴퍼니㈜의 독자 기술로 만든다.

쌀 특유의 은은한 풍미와 깔끔한 목 넘김이 특징이다.

특히, 소주 맛의 79%를 좌우하는 물은 울릉도 해저 1,500m 해양심층수와 강원도 평창 청정수를 역삼투압(R/O) 방식으로 정제해, 깔끔함과 풍부한 천연 미네랄을 모두 담았다.

또한 어떤 음식과도 조화롭게 어울려, 단순한 음주를 넘어 한국인의 밥상 위 ‘반주 문화’를 더욱 풍성하게 만든다.

1965년 양곡관리법 시행으로 증류식 소주는 자취를 감췄고, 1991년 전통주 허가 이후에야 부활했다.

‘40240 독도 소주 21°’는 고려 시대부터 이어져 온 한국 증류식 소주의 명맥을 잇는 제품으로, 주류 문화의 정통성과 가치를 회복하겠다는 강한 메시지를 담고 있다.

케이알컴퍼니㈜ 농업회사법인 “취하기 위한 소주”가 아닌 “맛과 향을 음미하는 소주”라는 새로운 음주 문화를 제시하며, 소비자에게 더 다양하고 품격 있는 주류 선택지를 제공함으로써, 희석식 소주로부터 ‘소주 독립’을 선언한다.

또한 세계적인 K-CULTURE와 K-FOOD 열풍 속에서 K-SOOL 증류식 소주의 위상을 세계 시장에 알리고자 한다는 게 케이알컴퍼니㈜ 농업회사법인의 설명이다.

2021년 삼일절 첫 출시된 ‘40240 독도소주’는 특별한 마케팅 없이도 누적 200만 병 이상 판매됐다.

한번 마셔본 소비자들의 지속적인 재구매에 힘입어 성장세를 이어왔다.

판매가 지속되는 비결은 단순하다. 마셔본 소비자들이 “맛있다, 깔끔하다”라는 이유로 다시 찾기 때문이다.

이번에 선보이는 ‘40240 독도소주 21°’는 다양한 유통망을 통해 더 많은 소비자와 만나게 되며, 증류식 소주의 대중화와 소주 시장의 다양성 확산에 이바지할 것으로 기대된다.