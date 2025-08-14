[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구사이버대와 ㈜한국파크골프(회장 장세주)는 지난 12일 대구사이버대 본관 C.I.R 회의실에서 파크골프 저변 확대와 전문인력 양성을 위한 상호교류 협약을 체결했다.

이날 협약식에는 대구사이버대에서 이근용 총장, 전종국 부총장, 박상희 교학처장, 김한양 기획입시처장, 도진우 사무처장, 김천수 평생교육원장이 참석했으며 ㈜한국파크골프에서는 장세주 회장, 김종배 상임고문, 문희오 전무, 박문환 과장이 함께했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 ▲연수 프로그램 개발 ▲공동연구 및 학술세미나 개최 ▲산학협약장학금 지급 ▲대구사이버대학교 장애인 사이버 평생학습 플랫폼 홍보 협력 등 다양한 분야에서 실질적이고 지속적인 협력 방안을 추진할 계획이다.

이근용 총장은 “이번 협약은 파크골프 산업과 교육을 연결하는 중요한 발판이 될 것”이라며 “앞으로도 지역사회와 스포츠 산업 발전에 기여하겠다”고 밝혔다.

장세주 회장은 “파크골프는 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 생활 스포츠로 성장 가능성이 크다”며 “대구사이버대와의 협력을 통해 전문 인력을 체계적으로 양성하고, 건강한 여가문화 확산에도 힘쓰겠다”고 말했다.

