평택 반도체공장 건설 재개 움직임…테슬라와 23조원 규모 수주 계약도

평택 부동산 주목, 브레인시티 분양률 동반 회복

경기도 평택시 장안동에 들어서는 ‘평택 브레인시티 한신더휴’가 안정적인 계약률을 이어가며, 최근 브레인시티 내 분양 단지 가운데 가장 빠른 분양 속도를 보이고 있다.

글로벌 반도체 시장의 회복세가 이어지면서 세계최대 반도체 생산라인이 위치한 평택이 주요 산업 거점으로 다시 주목받고 있다. 이에 따라 지역 경제와 부동산 시장에 대한 기대감이 커지고 있으며, 최근 발표된 6·27 부동산 대출규제에서도 상대적으로 영향이 덜해 실수요자와 투자자들의 발길이 이어지는 모습이다.

이 같은 분위기는 최근 분양시장에서도 확인할 수 있었다. 지난 7월 고덕동에서 분양한 ‘고덕 자연앤 하우스디’는 국민과 민영분양 모두 비교적 안정적인 경쟁률 속에서 청약을 마쳤다. 한국부동산원 청약홈에 따르면, 고덕 자연앤 하우스디의 공공분양은 총 110가구 모집에 621명이 신청해 평균 경쟁률 5.65대 1을 기록했으며, 전용 84㎡A 타입은 기타경기 지역 1순위 청약에서 최고 경쟁률인 54대 1을 나타냈다. 민영분양 역시 166가구 모집에 760명이 몰려 평균 4.58대 1의 경쟁률을 보였고, 전용 98㎡ 타입이 기타경기 지역에서 18.42대 1로 가장 높은 경쟁률을 기록했다.

앞서 6월 고덕면에서 청약을 받은 ‘평택 고덕 금성백조 예미지(A48블록)’는 일반분양 261가구 모집에 총 1,060건이 접수돼 4.06대 1의 경쟁률을 기록했다. 이 가운데 전용 84㎡C타입은 해당지역에서 25.33대 1, 기타경기에서는 46대 1의 높은 경쟁률을 보였다. 또한 지난달 진행된 무순위 청약 접수에서도 최고 23.5대 1, 평균 11대 1의 경쟁률을 기록하며 높은 관심을 이어갔다.

연초까지 위축됐던 평택 부동산 시장이 최근 들어 활기를 띠는 데는 반도체 산업 호황이 주요한 배경으로 작용했다는 분석이 나온다.

산업통상자원부가 발표한 ‘2025년 7월 수출입 동향’에 따르면, 올해 7월 반도체 분야 수출액은 147억1,000만 달러로 전년 동월 대비 31.6% 증가하며 5개월 연속 증가세를 이어갔다. 상반기 누적 수출액은 733억1,000만 달러(약 101조 원)로 상반기 기준 역대 최대치를 경신했다. DDR5와 HBM 등 고부가 제품 수요 증가와 메모리 고정가격 상승이 실적을 견인한 주요 요인으로 분석된다. 실제로 DDR5(16Gb) 고정가격은 1월 3.75달러에서 6월 5.10달러로 상승했다.

반도체 호황에 힘입어, 삼성전자는 최첨단 반도체 생산시설인 평택캠퍼스 4공장(P4)과 5공장(P5)의 공사 재개에 나설 것으로 알려졌다. 삼성그룹 내부 관계자에 따르면 반도체 생산 시설인 P4와 P5 건설이 이달과 연말쯤 차례로 재개한다. 삼성물산이 1조4,000억여원, 삼성엔지니어링이 9,000억여원 규모 공사 관련 수주를 한 것으로 전해진다.

P5 공사는 지난 2023년 메모리 시장 침체로 인해 공사가 잠정 중단된 이후 약 2년 만의 움직임이다. 총 30조 원 이상이 투입될 예정이며, D램·낸드플래시·파운드리 라인을 갖출 수 있는 복합 팹으로 조성될 계획이다.

최근 삼성전자가 미국 전기차 기업 테슬라와의 계약 소식을 전하면서, 평택 반도체 생산시설 재개 움직임에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 해석이 나온다. 삼성전자는 지난달 테슬라와 22조7,648억 원 규모 반도체 수탁 생산 및 공급 계약을 맺었다고 밝혔다. 반도체 부문의 단일 수주 계약 중 역대 최대 규모다.

반도체 산업의 훈풍뿐만 아니라, 최근 시행된 6·27 대출 규제가 서울 중·상급지에 집중되면서, 상대적으로 가격이 낮아 규제 영향권에 들지 않은 평택 등 수도권 단지들이 실수요자뿐만 아니라 투자자들의 매매 심리도 자극하고 있다는 평가도 나온다. 대출 한도가 6억 원 이하로 제한된 가운데 평택 일대 신축 아파트 분양가는 전용면적 84㎡ 기준 5억 원대에서 6억 원대에 형성돼 있다.

평택 내에서도 특히 브레인시티 복합도시개발사업이 주목받고 있다. 브레인시티는 경기도 최대 규모의 4차 산업 첨단 AI 도시로, 삼성전자 고덕캠퍼스와 인접해 향후 반도체 산업의 배후 거점 역할이 기대되기 때문이다. 글로벌 반도체 인재를 양성하는 카이스트 평택캠퍼스가 들어서며, 아주대 평택병원은 각종 의료 첨단 시설을 갖춘 경기 남부 최대의 의료복합타운으로 조성될 예정이다. 산업, 교육, 의료 기능을 모두 갖춘 브레인시티는 향후 기업과 인력 유입에 따른 주거 및 생활 인프라 수요를 흡수할 핵심 지역으로 부상하고 있다.

이러한 흐름 속에서 한신공영이 브레인시티 7블록에 분양 중인 ‘평택 브레인시티 한신더휴’ 또한 빠른 속도로 계약이 진행되고 있다. 전용 59㎡ 전 타입은 이미 완판됐으며, 전용 84㎡ 역시 일부 잔여 가구만 남아 마감이 임박했다. 이 단지는 지하 2층지상 최고 35층, 7개 동, 전용 59㎡·84㎡ 총 991가구 규모로, 분양가는 전용 59㎡ 3억4,100만 원~3억8,000만 원, 84㎡ 4억6,000만 원~5억1,700만 원으로 책정돼 경쟁력을 갖추고 있다는 평가다.

단지는 아주대학교 평택병원(예정)이 맞닿아 있으며, 초등학교와 유치원 예정 부지도 품고 있다. 중학교와 고등학교 예정 부지도 도보거리에 계획돼 교육 인프라가 뛰어나다. 또한, 브레인시티 최초로 커튼월룩을 적용하고, 철재 난간이 없는 입면분할창을 도입해 고급스러운 외관을 완성했다. 내부는 전 타입이 4베이 판상형 구조에, 대형 드레스룸과 현관창고 등 넉넉한 수납공간이 마련된다.

한신공영의 최근 수상 실적 또한 단지의 가치를 높이는 요소다. 한신공영은 7월 한 언론사가 주최한 ‘살기 좋은 아파트 선발대회’에서 대형사 부문 최우수상을 받았다. 당시 쾌적한 단지 설계와 혁신적인 주거 시스템을 통해 입주민 삶의 질 향상에 기여한 점이 높은 평가를 받았다. 이 같은 시공 역량은 ‘평택 브레인시티 한신더휴’에 대한 신뢰와 기대를 더욱 높이고 있다.

또한 ‘브레인시티 푸르지오’ 견본주택에는 6·27 부동산 대출규제 이전보다 견본주택 방문객이 2배 이상 증가한 것으로 알려졌다. 대우건설이 브레인시티 3블록에 공급하는 이 단지는 지하 2층지상 35층, 16개 동에 전용 59㎡·84㎡·119㎡ 총 1,990가구 규모로 조성되며, 분양가는 전용 59㎡가 3억5,600만 원~3억9,800만 원, 전용 84㎡는 4억8,500만 원~5억4,400만 원, 전용 119㎡는 6억9,200만 원~7억6,000만 원 수준이다.

BS한양이 브레인시티 8블록에 공급한 ‘평택 브레인시티 수자인’도 분양률이 급격히 상승하고 있다. 지하 2층지상 34층, 6개 동, 전용 59㎡·84㎡ 총 889가구로 구성되며, 분양가는 전용 59㎡ 3억4,640만 원~3억8,440만 원, 84㎡는 4억5,670만 원~5억800만 원 선이다.

부동산 업계 관계자는 “지난 6·27 대출 규제가 발표된 이후 수도권에서 내 집 마련이 어려워진 수요자들이 가격이 합리적이고, 미래가치가 확실한 단지를 찾는 모습”이라며 “브레인시티에서 분양 중인 아파트들은 분양가 상한제가 적용돼 가격 메리트가 있고, 6·27 대출규제도 적용되지 않는 점이 수요자들의 관심을 받고 있다”고 말했다.