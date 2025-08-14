-대한민국 최초 입주민 동선 배려, 궁궐을 모티브로 한 동·서·남·북 5개의 문주

-단지 출입구부터 다른 클래스, 유선형 디자인과 특화조명 통해 예술 작품으로 완성

-입주민에게는 특별한 자부심, 외부에는 상징성 ... 브랜드 정체성의 시그니처

DK아시아가 인천 신검단 로열파크씨티Ⅱ에 대한민국 최대 330m 길이의 초대형 문주와 동서남북 방향의 5개의 게이트 문주를 완성했다고 밝혔다. 단지를 감싸듯 이어지는 유선형 구조에 야간 특화조명과 최고급 마감재까지 더해진 이 문주는 단순한 출입구를 넘어 하이엔드 리조트 도시의 품격과 정체성을 시각화한 상징적인 조형물로 국내 하이엔드 주거문화의 기준을 새롭게 제시했다.

문주는 직선이 아닌 단지 동선을 따라 유려하게 흐르는 곡선형으로 디자인했다. 330m 문주의 시작은 101동 앞 상가에 조성된 로열 트리니티 라운지이며 라운지를 지나 단지의 메인 진입부인 주 출입구와 인천 최초의 인도어 골프장, 엔트리 가든 그리고 부출입구를 지나 105동 상가까지 이어지는 비정형 게이트형 구조다. 문주가 단순히 사람과 차량이 진입하는 게이트가 아닌 입주민과 방문객이 자연스럽게 이동하면서 하이엔드 리조트 도시를 경험하도록 계획된 동선 중심형의 상징물로 조성됐다.

특히 야간에는 정밀하게 설계된 조명 연출이 더해져 문주는 도시의 새로운 야경 명소로 탈바꿈했다. 문주에는 ‘골드 라인(Gold Line)’ 콘셉트로 선을 강조하고, 은은하면서도 따뜻한 분위기를 자아내는 3,000K(켈빈) 색온도의 특화조명이 적용됐다. 이로 인해 문주는 인지성, 차별성, 예술성을 동시에 확보하며 주간과 야간을 넘나드는 고품격 하이엔드 리조트 도시의 경관을 완성했다.

또한 대한민국 최대 단지 내 5개의 게이트 문주를 조성해 입주민 동선까지 세심하게 배려했다. 동측과 북측 진입부에는 각각 길이 27m의 문주 2개를 주출입구·부출입구·엔트리 가든 진입부에는 3개의 문주를 설치했다. 덕분에 단지의 동서남북 어느 방향에서 진입하더라도 모든 입주민이 동일한 품격과 자부심을 경험할 수 있도록 설계했다. 이는 단지의 정체성을 하나의 통일된 디자인으로 구현한 결과로 볼 수 있다.

문주 마감재 역시 하이엔드 리조트 도시에 걸맞게 최고 사양이다. 문주 외장은 따뜻하고 고급스러운 베이지 톤의 천연 화강석 ‘블랑코 머핀’과 입체감 있는 조형미를 구현하기 위해 고급 금속재 ‘알루미늄 시트’를 수작업으로 정밀 가공해 사용했다. 이는 문주를 기능적 게이트를 넘어 하나의 독립된 건축예술 작품으로 끌어올린 핵심 요소이다.

이번 신검단 로열파크씨티Ⅱ 문주는 최근 강남 주요 재건축 단지들이 경쟁적으로 선보이는 대형 문주 흐름을 크게 뛰어넘는 규모와 독창성을 갖췄다. DK아시아는 이를 단순한 벤치마킹으로는 따라 할 수 없는 ‘로열파크씨티’라는 하이엔드 주거 브랜드의 철학과 기술력, 공간 설계 노하우를 집약해 완성한 브랜드 시그니처 조형물로 정의하고 있다.

DK아시아 조현욱 전무는 “로열파크씨티Ⅰ에 이어 완성된 이번 문주는 단순한 출입구를 넘어, 하이엔드 리조트 도시의 품격을 입구에서부터 선명하게 각인시키는 구조물”이라며 “입주민에게는 그 자체로 특별한 자부심이 되고, 외부에는 브랜드의 철학을 증명하는 기념비적 상징이 될 것”이라고 설명했다.

이어 “지금까지 대한민국 어디에서도 본 적 없는 가장 크고 심미적 문주를 통해 로열파크씨티Ⅱ가 단순한 주거지를 넘어, 대한민국을 대표하는 하이엔드 리조트 도시로서의 입지를 확고히 하게 다지는 계기가 될 것”이라고 강조했다.