[헤럴드경제 스포츠팀] 한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 13일 서울 강동구에 위치한 KLPGA빌딩에서 KLPGA 정규투어 ‘놀부·화미 여자오픈’의 개최 조인식을 진행했다.

㈜놀부가 주최하는 ‘놀부·화미 여자오픈’은 총상금 12억원을 놓고 오는 10월 10일부터 사흘간 경기도 용인에 위치한 88 컨트리클럽에서 열린다. KLPGA투어는 이로써 총 31개 대회에 총상금 343억 원 규모로 몸집이 커지면서 2025시즌이 역사상 최대 규모로 펼쳐지게 됐다.

조인식에 참석한 놀부·화미 박미희 이사회 의장은 “놀부·화미 여자오픈을 통해 KLPGA와 인연을 맺게 되어 영광이다. 이번 대회를 통해 건강한 식문화로 자리잡은 K-푸드의 세계화에 앞장서고 있는 프랜차이즈 기업 놀부와 식재료 원료 회사인 화미를 널리 알리겠다”며 “선수들에게는 최고의 무대를, 팬들에게는 특별한 추억을 선사할 수 있도록 대회 준비에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

KLPGA 김상열 회장은 “KLPGA 대회 개최를 결정해 주신 대한민국 대표 한식 프랜차이즈 전문 기업 놀부에 진심으로 감사하다”며 “2025시즌 새롭게 합류한 놀부·화미 여자오픈이 성공적으로 개최될 수 있도록 KLPGA도 최선을 다해 함께 하겠다”고 화답했다.