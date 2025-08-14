전통시장과 강북시니어클럽이 함께하는 따뜻한 상생 배송 서비스까지

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 강북구 대표 전통시장인 수유재래시장이 국내 배달 플랫폼 ‘요기요’에 입점한 것을 기념, 오는 8월 31일까지 초특가 할인행사를 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 강북구, 중소벤처기업부, 소상공인시장진흥공단, 서울시가 함께 지원하는 ‘디지털전통시장 육성사업’의 일환이다.

이벤트 기간 동안 ▲기본 무료배송(3000 원 상당) ▲2만 원 이상 구매 시 5000 원 즉시 할인 ▲화·목요일 추가 5000 원 할인쿠폰 제공 등 최대 1만3000 원 상당의 ‘트리플 혜택’이 제공되며, 강북·노원·도봉 전역에서 이용할 수 있다.

수유재래시장은 변화하는 소비 트렌드에 발맞춰 2023년 네이버 ‘동네시장 장보기’ 당일배송을 시작했고, 2024년에는 디지털전통시장 육성사업에 선정돼 2년째 사업을 이어오고 있다.

특히 올해 6월부터는 요기요와 손잡고 ‘주문 즉시 배송’ 서비스를 도입해 고객 편의성을 한층 높였다.

요기요 ‘수유재래시장 전용관’에서는 농·수·축산물, 청과, 반찬류, 양념·장류, 건어물, 간식류 등 다양한 상품을 시장에서 직접 고른 듯한 신선한 상태로 만나 볼 수 있다.

또한 수유재래시장은 소규모 점포의 배달 한계를 보완하기 위해 지역 어르신 일자리 전담기관인 강북시니어클럽과 협력하고 있다. 어르신들이 직접 점포를 돌며 상품을 수거하고, 배송센터에서 포장까지 맡아 전통시장 디지털 전환과 어르신 일자리 창출이 동시에 이루어지는 상생 모델을 완성했다.

이순희 강북구청장은 “전통시장이 온라인을 통해 한층 도약하고, 어르신들께는 새로운 일자리가 생기는 일석이조의 모범 사례”라며, “신선하고 맛있는 전통시장 상품을 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 절호의 기회인 만큼, 주민 여러분께서 8월 말까지 꼭 이용해 보시길 권한다”라고 말했다.

이벤트에 대한 자세한 내용은 요기요 앱 내 프로모션 페이지에서 확인할 수 있다.