국내 최정상급 배우·연출진이 선보이는 해학과 풍자의 무대 오는 9월 5일, 6일 공연을 앞두고 18일부터 온라인 예약, 21일 전화 예약 진행 노원구 거주 어르신 대상 무료 공연 매년 이어가며 전통문화 계승, 어르신 문화생활 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)가 노원문화원과 함께 지역 내 어르신을 위한 연희마당놀이 ‘맹진사댁 경사’를 선보인다고 밝혔다.

맹진사댁 경사는 돈으로 벼슬을 산 맹진사의 양반가에서 벌어지는 혼사 해프닝을 유쾌하게 풀어낸 고전 해학극이다. 전통 마당놀이를 현대적 감각과 해석으로 재창작, 해학과 풍자, 재치 있는 대사와 신명나는 전통 가락이 어우러져 관객에게 웃음과 감동을 동시에 전한다.

연출과 출연진도 화려하다. 사물놀이를 세계에 알린 사물놀이의 거장 김덕수 명인이 예술감독으로 참여, 극의 흐름을 이끄는 도창까지 직접 맡아 공연의 완성도를 높인다. 총감독은 중요무형문화재 경기민요 제57호 이수자이자 노원문화원에서 국악예술단을 이끌고 있는 이경숙 단장이 맡는다.

출연진에는 ‘뽀식이’로 널리 사랑받은 개그맨 이용식이 맹진사의 아버지 ‘맹노인’ 역을, 황기순이 ‘맹진사’ 역을 맡아 무대의 유쾌함을 책임진다. 맹진사의 아내 ‘한씨’ 역은 뮤지컬배우 유보영, 딸 ‘맹갑분’ 역은 채시현이 연기, 하녀 ‘입분’ 역에는 최은영, ‘김승록’ 역에는 가수 원혁이 출연한다. 여기에 미스트롯3 출신 가수 오승하의 특별출연과 사물놀이 이서·예성, 소리맥예술단의 무대가 더해져 한층 풍성하고 신명나는 공연을 완성한다.

공연은 9월 5일과 6일 노원문화예술회관 대공연장에서 진행된다. 오후 2시와 6시, 총 4회 진행된다. 회차별 550명씩 총 2200명의 노원구 거주 60세 이상 어르신(1966년 1월 1일 이전 출생자)을 대상으로 전석 무료로 운영된다.

관람 신청은 1인당 최대 2매까지 가능하며, 신청자와 동반자 모두 60세 이상 노원구민이어야 한다. 온라인 예약(1600석)은 8월 18일 오전 10시부터 19일 오후 6시까지 노원문화원 누리집에서, 전화 예약(600석)은 8월 21일 오전 10시부터 22일 오후 6시까지 진행된다. 회차별 선착순 마감이며, 공연 당일 신분증을 반드시 지참해야 한다.

구와 노원문화원은 지난해 우리 전통 문화유산인 마당놀이를 새로운 감성과 해석을 곁들여 재창작한 ‘방자전’을 성황리에 개최하여 지역 예술인들은 물론 어르신들의 큰 호응을 얻은 바 있다.

오승록 구청장은 “어르신들의 문화생활을 풍성하게 하기 위해 매년 연희마당놀이를 이어오고 있다”며 “올해 마련한 공연이 전통의 멋과 흥을 되새기며, 어르신들의 마음에 즐거움과 활력을 더하길 바란다”고 말했다.