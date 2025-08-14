구, 8월 8일 2차 ‘입는 로봇 시연회’ 개최... 국내 4개 로봇 전문업체 참여, 연내 선정‧도입 향후 점진적으로 예산 확보, 보급 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 지난 8일 도봉구청 자운봉홀에서 국내 굴지 4개 로봇 전문업체가 참가하는 ‘입는 로봇(웨어러블 로봇) 시연회’를 개최했다.

업계 관계자에 따르면 2개 이상의 업체가 한데 모여 ‘입는 로봇’ 제품을 시연하는 것은 업계에서 처음 있는 일이다.

이번 시연회는 업체별 제품을 비교‧평가하고 구매‧도입 제품을 선정하기 위해 열렸다. 앞서 구는 지난 5월 1차 시연회를 통해 입는 로봇의 현장 적용성과 도입 타당성을 검증했다.

이날 시연회에는 국내 4개 로봇 전문업체가 참여해 환경공무관이 실제로 착용하고 도움받을 수 있는 입는 로봇을 소개했다.

보행보조 로봇, 허리보호형 웨어러블 로봇 등 다양한 기기들이 선보였다.

환경공무관들은 직접 각 로봇을 착용해보며 실용성, 사용 편의성 등을 가늠하고 작업 시에 얼마만큼 도움이 될지를 평가했다.

제조업체 관계자에 따르면 ‘입는 로봇’ 즉, 근력증강 착용형 로봇은 물건을 들어 올리는 과정에서 발생할 수 있는 허리부상으로부터 작업자를 보호하고, 오르내리기를 반복할 때와 이동할 시 하체의 부담을 줄여준다. 다만, 비용적인 측면에서 어려움이 있다. 대당 수백만 원을 호가하는 고가의 장비로, 모든 환경공무관에게 당장 보급하기에는 한계가 있다.

구는 지난 제1회 추경으로 확보한 약 1600만 원으로 연내 일부 도입하고 향후 예산을 확보해 점진적으로 확대해나간다는 계획이다.

오언석 도봉구청장은 “현장 근로자의 근골격계 부담을 줄이는 일은 안전과 직결된다. 이번 시연을 통해 실효성을 면밀히 점검해 합리적인 범위에서 단계적으로 도입해나가겠다”고 말했다.