[헤럴드경제=김병진 기자]박형수(의성·청송·영덕·울진)국민의힘 국회의원은 “의성·청송·영덕·울진 지역에 금년도 상반기 행정안전부 특별교부세가 12개 사업에 50억원이 확보됐다고 13일 밝혔다.

특교세 사업을 보면 의성군은 단밀 생태축복원공원 주차장 조성, 안평면 신안 2리 마을안길 확포장, 단북면 이연2리 재해예방 배수장 설치, 의성읍 원당 2리 재해예방 배수펌프장 설치 등이다.

청송군은 청송읍 농산물 산지공판장 시설확충, 부남면 대전리 용전천 제방정비사업이다.

영덕군은 영덕읍 창포리 해양연결도로 개설공사, 영덕읍 덕곡 교차로 회전교차로 설치공사, 영덕읍 대부리 월파위험 해안가 정비사업이다.

울진군은 후포면 후포해변 야간 경관조명 및 목교 설치, 후포면 삼율천 수변보행로 조성, 울진군 도로 제설장비 구입 등이다.

박형수 국회의원은 “다가올 하반기 특교세와 곧 결정될 내년도 정부예산안에도 의성·청송·영덕·울진의 주요 사업들이 반영될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.