민생회복 소비쿠폰 부담금 등 지역 경제 활성화 138억 원, 맞춤형 복지 54억 원 등 편성 8월 27일부터 구의회 심의, 의결 거쳐 9월 10일 추경예산 최종 확정 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 14일 2025년도 제2회 추가경정 예산안을 편성하여 관악구의회에 제출한다.

이번 추경예산은 일반회계 472억원, 특별회계 5억원으로, 최종 의결되면 관악구 예산은 기정예산 대비 477억원(4.11%)이 증가한 1조 1867억원이 된다.

제2회 추경예산안은 ‘민생회복 소비쿠폰’ 관련 구비 분담금을 비롯한 지역경제 활성화에 중점을 두고 하반기 구정 운영에 필요한 핵심 사업 위주로 편성했다.

추경 재원은 지난해 회계연도 결산에 따른 순세계잉여금과 재정 인센티브, 세입 재추계 등을 통해 마련했다.

또 재산세와 세외수입을 재조정, 불용이 예상되는 세출예산을 감액하는 등 어려운 재정 여건 속 모든 행정 역량을 결집했다.

구는 민생회복 소비쿠폰 지원사업 구비 분담금(135억 원) 외에도 ‘전통시장 및 상점가 활성화 행사(0.7억원)’, ‘관악형 아트테리어 사업(2.5억원)’ 등을 편성해 소비 심리 회복을 통한 소상공인 매출 확대와 지역경제 활성화를 기대한다.

구는 사각지대 없는 맞춤형 복지에도 힘쓴다. ▲긴급복지(11억 원) ▲경로당 환경개선 및 운영지원(4억 원) ▲임신 사전 건강관리 지원(2억 원) ▲산후조리경비 지원(3.4억 원) 등 사회적 취약계층 지원과 힐링가드너 양성 및 도시농업 지원(0.8억 원), 미성동 복합청사 내 작은도서관 조성(1억 원) 등 체감도 높은 주민의 문화 복지 환경 향상도 챙겼다.

▲도로 유지보수(6억 원) ▲신림4재정비촉진구역 재정비 촉진계획 변경용역(4억 원) ▲하수시설물 응급복구비(2억 원) ▲관악산 공원 유지관리(3.5억 원) ▲마을버스 운수종사자 처우개선비(2.5억 원) 등 주민 불편을 해소하고 안전한 일상을 만들기 위한 예산도 36억 원 편성했다.

이번에 제출한 제2회 추경 예산안은 이달 27일부터 관악구의회 심의와 의결을 거쳐 9월 10일 최종 확정될 예정이다.

박준희 구청장은 “경기침체 장기화에 기록적인 폭염까지 더해져 지친 주민들의 생활과 지역경제 활력이 되기를 바라며 이번 추경안을 편성했다”며 “9월 중 구의회 의결로 추경안이 확정되면 신속하게 집행하여 하반기 구정 운영의 완성도를 높여나가겠다”고 말했다.