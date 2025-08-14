[헤럴드경제(울진)=김병진 기자]한국수력원자력㈜ 한울원자력본부는 오는 27일 오후 7시 한울에너지팜 대강당에서 ‘제4회 한울다누림컬쳐데이’ 발라드 콘서트 ‘그 시절, 우리의 일기장’을 개최한다고 14알 밝혔다.

이번 공연은 밀레니얼 세대의 추억과 감성을 자극하는 명곡들을 지역민들에게 선보이며 여름밤의 서정적인 분위기를 자아내기 위해 마련했다.

콘서트에는 섬세하고 감미로운 음색으로 사랑받는 가수 ‘린’과 뛰어난 가창력과 화음을 선보이는 발라드 그룹 ‘노을’, 파워풀한 보컬리스트 ‘이서진’이 출연한다.

한울본부는 경품 추첨을 통해 만년필이 포함된 일기장 세트를 증정할 예정이다. 또 현장의 생생한 경험을 기록할 수 있는 폴라로이드 촬영 이벤트도 진행한다.

관람 대상은 울진군민으로, 온라인 사전 예약은 200석이고, 선착순 현장 대기는 100석이다.

자세한 내용은 한울본부 홈페이지 또는 인스타그램에서 확인할 수 있으며, 관련 문의는 한울본부 홍보부로 하면 된다.

이세용 본부장은 “이번 공연이 관객들에게 하루를 마무리하며 일기를 쓰듯 자신의 삶을 돌아보며 여유를 누리는 시간이 되길 바란다“며 ”앞으로도 울진군민과 함께 따뜻한 추억을 차곡차곡 쌓아갈 수 있는 문화 콘텐츠를 만들어 가겠다”고 말했다.