철강·자동차·조선·이차 전지 등 지원 약속

[헤럴드경제=김해솔 기자] 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 12일 “입시 비리범 조국 전 장관의 내년 부산시장 출마설 얘기가 나오는 것을 보면 황당하기도 하고 안타깝다”고 했다.

송 위원장은 이날 오후 부산 해운대구 벡스코에서 열린 현장 비대위회의에서 “누구보다 정의로운 부산시민의 자존심을 크게 상하게 하는 정략적인 발상”이라며 이같이 말했다.

그는 “조국 사면 자체가 국민과 부산시민을 우롱하는 처사”라며 “이제 국민의힘이 부·울·경(부산·울산·경남)의 미래를 함께 지키겠다”고 강조했다.

한편 송 위원장은 부·울·경 주요 산업인 자동차, 철강 등에 대한 지원을 약속하기도 했다.

그는 “최근 미국 관세 협상 결과 자동차와 철강 등 부·울·경 주력 수출 산업 타격이 불가피해졌다. 조선업도 중장기적으로 미국으로 생산 기지가 대거 이탈해 국내 산업 기반이 붕괴되는 것 아니냐는 우려도 나온다”며 “국내 생산 세제 혜택을 대폭 확대하겠다”고 밝혔다.

아울러 “철강 산업의 경우 저탄소 전환을 위한 연구 개발과 생산 설비 확충에 따른 부담을 실질적으로 경감할 수 있도록 지원하는 일명 ‘K-스틸법’을 당론으로 추진하겠다”고 했다.

그러면서 “이차 전지, 인공 지능, 미래형 운송 수단 등 국가 전략 기술 산업에 대한 지원을 위해 한국형 IRA법을 당론으로 추진해 세제 혜택 확대와 직접 보조금 도입 등 다양한 방안을 추진하겠다”고 덧붙였다.