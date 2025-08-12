24일~26일 정상회담 위해 방미 연합방위태세·한반도 비핵화 공조 반도체·배터리·조선 협력 등 논의 핵심광물 경제안보 파트너십 강화

이재명 대통령이 오는 25일 도널드 트럼프 미국 대통령과 첫 한미정상회담에 나선다. 이 대통령 취임 82일 만이다. 김혜경 여사도 동행할 예정이다.

강유정 대통령실 대변인은 12일 “이 대통령이 한미정상회담 개최를 위해 24일부터 26일까지 미국을 방문할 예정”이라고 밝혔다. 24일 한국을 출발해 26일 미국을 떠나는 만큼 한국에 도착하면 27일로 3박 4일 일정이 될 것으로 내다보인다.

강 대변인은 “이번 회담은 한미 정상간 첫대면으로 두 정상은 변화하는 국제안보 및 경제환경에 대응해 한미 동맹을 포괄적 전략동맹으로 발전시켜나갈 방안을 논의할 예정”이라면서 “굳건한 한미연합 방위태세를 강화해 나가는 가운데 한반도 비핵화 공조 방안을 논의하게 될 것”이라고 했다.

이어 “두 정상간 타결된 관세 협상을 바탕으로 반도체·배터리·조선업 등 제조업 분야를 포함해 경제협력과 첨단기술·핵심광물 등 경제안보 파트너십 강화 방안에 대해서도 협의중”이라면서 “정상회담 및 업무 오찬 및 여타 일정은 확정되는대로 알릴예정”이라고 전했다. ▶관련기사 8면

또 한미정상회담에 앞서 한일정상회담이 성사될 수 있다는 일부 언론보도와 관련해서 강 대변인은 “일본과 관련된 일정은 아직 정해지지 않은 것으로 안다”면서 “여러 가능성이 검토중인데 구체적인 일정은 정해지지 않고 결정된 바 없다”고 밝혔다.

아울러 또 럼 베트남 당서기장이 방한해 진행된 공동성명과 같이 한미 정상회담 뒤 공동성명 여부를 묻는 질문에 대해서는 “여타 일정 정해지지 않았다”고 답했다. 이어 김혜경 여사가 미국을 방문해 진행될 일정과 관련해서도 “아직까지 구체적으로 마련된 것은 없다”면서 “상대 영부인 일정과 맞춰 진행되기 때문에 저희만의 일정으로 말할 수 없다”고 했다.

통상 대통령 해외 순방 때 경제 사절단을 꾸리는 만큼 이재명 대통령과 트럼프 대통령의 첫 한미 정상회담에도 경제사절단이 동행할 가능성이 있다는 전망도 나온다.

특히 조선과 반도체 등 미국 내 투자 계획을 발표하거나 할 예정인 기업들의 총수가 동행할 것으로 보이는 가운데 ‘마스가’ 중심의 경제사절단이 꾸려질지에 대해 강 대변인은 “경제사절단과 같이갈 의사가 있지만 구체적 논의 오가는 단계 아니다”면서 “구체적 논의 있고 준비가 된다면 그 부분에 대해선 저희가 발표할 예정”이라고 했다. 이어 “아직은 구체적 논의가 오가거나 실무 논의가 오가는 단계 아니어서 발표할 단계가 아니다”고 전했다.

트럼프 대통령은 지난달 말 한미 관세협상 타결 후 SNS에 “이재명 대통령이 2주 내 백악관을 방문해 양자 회담할 때 추가 투자금액을 발표할 것”이라고 밝힌 바 있다. 하지만 회담이 거의 한달 뒤로 미뤄진 것에 대해 강 대변인은 “실무 조율 과정에서 정해진 날짜라 보면 된다”고 답했다. 일각에서는 트럼프 대통령이 ‘2주내’라고 언급한 것은 그가 즐겨쓰는 ‘정치적 수사’이기 때문에 크게 의미부여를 할 필요가 없다는 분석도 있다.

대통령실과 외교부 등은 한미 정상회담 테이블에 오를 의제를 고르고, 시나리오별 대응 방안을 준비하는 것으로 알려졌다. 서영상·문혜현 기자