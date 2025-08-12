국내 비은행 금융사 최초

[헤럴드경제=정호원 기자] 현대캐피탈이 국내 비은행 금융사 최초로 ‘한국무위험지표금리(KOFR)’를 기반으로 한 변동금리채권을 발행했다고 12일 밝혔다.

이번 채권 발행 규모는 500억원으로, 만기는 1년이다. 발행 금리는 KOFR에 27bp(1bp=0.01% 포인트)를 가산했다.

KOFR는 국채와 통화안정증권(통안증권)을 담보로 하는 1일물 환매조건부채권(RP)을 사용해 산출된 금리로, 국내에서도 중요 지표금리로 정착되고 있다.

최근 정부와 한국은행은 국내 자본시장의 신뢰성과 투명성을 높이기 위한 일환으로, 변동금리채권 발행 시 기준금리로 사용되던 CD(양도성예금증서) 금리 대신 무위험지표금리인 KOFR 활용을 유도하고 있다.

현대캐피탈은 정부와 한국은행이 추진 중인 KOFR 활성화 정책 기조에 적극 부응하고자 비은행권 최초의 KOFR 기반 변동금리채권 발행에 나섰다.

이영석 현대캐피탈 재경본부장(CFO)은 “전 세계 12개국에서 해외 금융법인을 운영하며 글로벌 차입 시장을 선도해 온 현대캐피탈이 국내에서도 자본시장의 글로벌 표준화에 기여해야 한다는 생각을 바탕으로 이번 발행을 추진했다”며 “앞으로도 변동금리채권 발행 시 KOFR을 기반으로 한 발행을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.