[헤럴드경제=경예은 기자] NH투자증권(대표이사 윤병운)은 디지털 자산관리 플랫폼 ‘디지털케어 서비스’를 전면 개편하고 누구나 부담 없이 이용할 수 있도록 ‘무료 체험하기’를 도입했다고 12일 밝혔다. 이번 개편으로 서비스 접속성과 이용 편의성을 높여 자산관리 서비스의 진입 장벽을 크게 낮췄다는 설명이다.

NH투자증권 QV(큐브) 신규 고객(디지털자산관리센터 지정)이라면 계좌 개설 즉시 3개월간 프리미엄 콘텐츠를 무료 체험할 수 있다. 체험 기간 종료 시 잔고가 1000만원 이상이면 별도 절차 없이 정식 서비스로 전환되며, 그보다 미만일 경우 자동 해지된다.

NH투자증권의 디지털케어 서비스는 ▷담당 디지털어드바이저를 통한 신속한 투자 상담 ▷‘마이자산케어’ 기반의 실시간 자산 변동 알림 등 맞춤형 자산관리 등을 지원한다. 고객은 투자 상담 신청 시 대기 시간 없이 전담 어드바이저와 연결되어 맞춤형 전략을 안내받을 수 있으며 보유 자산·권리 변동 등 핵심 정보도 실시간 확인 가능하다.

투자정보 제공 채널도 강화했다. 유튜브 채널(‘화목한런치스탁’·‘월간해외주식’), 월간투자전략 리포트, 관심 종목 분석 등 온라인 콘텐츠부터 프라이빗 줌 컨퍼런스, 전화 안내 시스템(ACS), 외국인·기관 수급 동향, 중소형주 리포트, 부동산·세무 뉴스레터까지 입체적인 투자지원 서비스를 제공한다. 이외에도 분기별 자산분석보고서·포트폴리오 요약리포트 등 전문 리포트 발송을 통해 투자 판단을 지원한다.

서비스 유지 조건은 반기말 QV 통합잔고 1000만원 이상 또는 평균잔고 500만원 이상으로 완화했다. 자산 1억원 이상 및 골드등급 이상 프리미엄 고객 대상의 ‘디지털케어플러스(VIP)’ 서비스도 함께 운영한다. 해당 고객은 생일 선물, 프라이빗 골프 레슨, 오프라인 투자설명회, 연간 투자지원 쿠폰 등 맞춤형 혜택을 받을 수 있다.

김봉기 NH투자증권 디지털자산관리본부 상무는 “정보 제공을 넘어 고객이 스스로 투자 역량을 키우고 체계적인 자산 관리를 통해 성공적인 투자 여정을 완성할 수 있도록 지원하는 것이 디지털케어 서비스의 지향점”이라며 “앞으로도 업계를 선도하는 혁신과 맞춤형 서비스를 지속 선보이겠다”고 밝혔다.