“코스피·코스닥, 금리 인하 기대 선반영…악재에 민감” 중장기 수익성 집중 外人·연기금 동시 순매수 종목 관심 소프트웨어·유틸리티·이차전지 섹터 주목

[헤럴드경제=신동윤 기자] 경기 측면에서나 정책적으로도 뚜렷한 추가 상승 모멘텀이 부족한 코스피·코스닥 지수가 한동안 박스권에서 등락을 거듭할 것이란 분석이 나온다. 이 같은 국면에 증권가에선 국내 증시에서 ‘큰손’으로 불리는 외국인 투자자와 연기금 선호 종목에 주목해야 한다는 조언이 나온다. 주가 급등락 국면이 잦아든 만큼, 추후 주가 상승 모멘텀이 강한 저평가된 실적주에 투자해 중장기적 수익을 추구하는 외국인·연기금 투자자의 전략이 유효한 시점이란 이유에서다.

12일 한국거래소에 따르면 코스피 지수는 8월 들어 전날 종가까지 1.19%(3245.44→3206.77) 하락했다. 지난 1일 세제개편안 충격에 하루에 사이 3.88% 추락했지만, 한·미 관세 협상 타결에 따른 안감과 미국 기준금리 인하 기대감 등에 힘입어 만회했다.

같은 기간 코스닥 지수는 0.82%(805.24→811.85) 상승하며 강보합세를 보였다.

대신증권 리서치센터는 “미국 7월 소비자물가지수(CPI)와 소매판매, 산업생산 등 각종 중요 실물 지표가 발표될 예정인 가운데, 금리 인하 기대감이 주가에 선반영된 상황”이라며 “호재보단 악재에 대한 민감성이 높은 ‘Bad is Bad, Good is Bad(일반적 호재와 악재가 모두 주가엔 부담으로 작용)’ 국면이다. 컨센서스 괴리에 따른 단기 변동 가능성을 경계해야 한다”고 분석했다.

증권가에서 10억원으로 낮춘 주식 양도소득세 과세 대상 ‘대주주’ 기준을 50억원으로 현상 유지하는 방향으로 세제 개편안 논의가 진행될지를 예의주시 중이다. 이어 도널드 트럼프 미국 행정부의 품목별 관세 부과 여부, 미국 물가 동향 등을 지켜보는 경계 심리가 짙게 작용하며 국내 증시에선 당분간 ‘눈치 보기 장세’가 이어질 것이란 분석에 힘이 실린다.

강진혁 신한투자증권 연구원은 “8월 들어 모멘텀 스타일의 약화가 지속되는 가운데 종목별 방향성이 차별화하는 흐름을 보인다”고 짚었다.

단기적 가격 변동성 리스크가 불가피할 것으로 보이는 상황에 맞춰 증권가에선 중장기적 수익성에 집중하는 외국인·연기금 투자자의 순매수액 상위 종목에 집중해야 한다는 조언이 나온다.

8월 외국인·연기금 투자자가 동시에 순매수세를 보인 대표적 섹터는 ▷소프트웨어(외국인 1332억원·연기금 672억원) ▷유틸리티(외국인 1942억원·연기금 372억원) ▷이차전지(외국인 510억원·연기금 1169억원)다. 대신증권 리서치센터는 “코스피 지수가 3100~3300 사이 박스권 등락을 지속하는 가운데 순환매가 전개 중”이라며 “외국인·연기금 투자자의 동시 순매수세가 발생 중인 섹터에 대한 트레이딩 전략이 유효한 시점”이라고 짚었다.

소프트웨어 섹터에서 외국인·연기금 투자자의 동시 순매수세가 발생한 대표 종목은 카카오다. 8월 연기금 투자자의 종목별 순매수액 1위(1265억원) 자리를 차지한 것은 물론, 외국인 투자자 역시도 2위(2422억원)에 이름을 올렸다.

‘소버린 AI(국가대표 초거대 인공지능)’ 기업 명단에선 비록 제외됐지만, 2분기 영업이익(1859억원)이 시장 컨센서스(1254억원)를 38.8%나 상회하면서 ‘큰손’ 외국인·연기금 투자자의 선택을 받았다. 카카오톡 전면 개편과 온디바이스 AI 에이전트 ‘카나나’, 오픈AI와 협업 중인 신제품 공개 등도 투자자의 호평을 받는 분위기다.

키움증권이 기존 7만원에서 10만원으로 카카오 목표주가를 올려잡았다. 이 밖에도 KB증권(8만8000원), NH투자증권·신한투자증권(8만7000원), 메리츠증권(8만6000원), DB증권·DS투자증권·다올투자증권·유안타증권·한화투자증권(8만원) 등도 카카오 목표주가를 상향 조정했다.

네이버가 소버린 AI 최종 선정이란 정책적 호재에도 불구하고 종목별 순매도액 순위에서 외국인 1위(5037억원), 연기금 2위(556억원)를 기록하며 ‘큰손’의 외면을 받은 것과 대조된다.

유틸리티 섹터에선 원전·전력주가 대표 종목으로 꼽힌다.

국내 증시 원전 ‘대장주’ 두산에너빌리티를 외국인 투자자는 8월 들어서만 2599억원어치 순매수했다. 종목별 순매수액 순위 1위에 해당하는 규모다. 연기금 투자자도 같은 기간 19억원 규모의 순매수세를 기록했다. 전날 두산에너빌리티 주가는 직전 거래일 대비 3000원(4.52%) 오른 6만9400원에 장을 마쳤다. 이재명 대통령이 방한한 또 럼 베트남 공산당 서기장과 정상회담을 통해 원전 협력을 추진키로 한 데다, 소형모듈원자로(SMR) 1기 도입을 추진키로 한 게 호재로 작용했다.

외국인 순매수액 5위(1328억원), 연기금 순매수액 10위(211억원)인 한국전력 역시 이목을 끄는 종목이다.

이 밖에도 8월 들어 외국인 투자자가 661억원어치 순매수하고, 연기금이 114억원어치 순매수한 에코프로비엠도 외국인·연기금 동시 순매수세가 뚜렷한 이차전지 섹터 대표 종목이다. 포스코퓨처엠의 경우에도 외국인·연기금 투자자가 각각 370억원, 238억원어치 주식을 동시 순매수했다.

한 증권업계 관계자는 “전기차 수요가 둔화하고 있다지만 에너지저장장치(ESS), 배터리 재활용, 소재 다변화 등 신규 수익원이 빠르게 부각 중”이라며 “중장기적 관점에서 투자 전략을 수립 중이라면 여전히 매력적인 섹터”라고 평가했다.

한편, 8월 들어 전날 장 종료 시점까지 외국인 투자자는 국내 증시(코스피+코스닥)에서 894억원 규모의 순매수세를 보였다. 5월 2조637억원, 6월 3조5109억원, 7월 6조7744억원으로 3개월 연속 강력 순매수세 기록한 것과 비교했을 때 규모가 축소된 상황이다. 연기금 투자자는 566억원어치 순매수 중이다.

한 외국계 자산운용사 고위 관계자는 “6월 이후 세계 1위 수준을 기록한 코스피 지수의 상승률은 외국인 투자자의 강력한 매수세가 이끌었다”면서 “1350원대까지 안정됐던 원·달러 환율이 1390원대에 육박한 상황에서도 순매수세를 보이는 종목의 경우, 외국인 투자자로선 환차손을 넘어설 정도로 중장기적 이익을 확신한다는 의미”라고 분석했다.