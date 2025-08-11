‘F1’, ‘미션 임파서블’ 제치고 최고 흥행 좀비딸 개봉 11일 만에 누적 관객 300만 ‘킹 오브 킹스’·‘스머프’·‘배드가이즈2’ 약진

[헤럴드경제=손미정 기자] 경신 또 경신이다. 오랜만에 활기를 찾은 극장가에 흥행 기록 경신 소식이 잇따르고 있다. 브래드 피트 주연의 레이싱 영화 ‘F1 더 무비’는 식지 않는 역주행 열풍에 힘 입어 올해 최고 흥행작에 이름을 올렸고, ‘좀비딸’은 올해 개봉작 중 가장 빠른 속도로 300만 고지에 안착하며 최고 흥행 기록 경신에 바짝 다가섰다.

11일 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면, 영화 ‘좀비딸’은 지난 주말(8~10일) 관객 84만481명을 동원하며 박스오피스 1위를 수성했다. 12일 연속 1위다. 누적 관객 수는 335만1394명이다. ‘좀비딸’은 좀비 바이러스가 감염된 딸 수아(최유리 분)를 지키기 위한 맹수사육사 아빠 정환(조정석 분)의 고군분투기를 그린 가족 코미디다.

앞서 ‘좀비딸’은 개봉 11일째인 지난 9일 오후 순조롭게 누적 관객 300만명을 넘었다. 올해 개봉작 중 빠른 속도다. ‘미션 임파서블: 파이널 레코닝’은 300만 달성까지 23일이 걸렸고, ‘야당’은 27일, ‘F1 더 무비’와 ‘미키17’은 각각 40일과 39일이 걸렸다. 지난해 여름 최고 흥행작인 ‘파일럿’보다도 하루 앞선 속도다. 관객 동원 속도를 감안하면 이번 주 내 ‘좀비딸’의 올해 최고 흥행작 등극이 확실시된다.

글로벌 시장 공략에도 청신호가 떴다. 이날 ‘좀비딸’은 올해 10월에 열리는 제58회 시체스국제판타스틱영화제 경쟁 부문 파노라마 섹션 초청 소식을 알렸다. 앙헬 살라 시체스영화제 위원장은 “가족이라는 테마를 중심으로 변주된 서브 장르의 일환으로 코미디와 드라마가 완벽한 균형을 이루고, 슬랩스틱과 같은 고전 코미디 공식을 재해석하고 젊은 관객이 공감할 수 있는 표현도 자연스럽게 녹여낸 작품”이라고 초청 이유를 밝혔다.

주말 박스오피스 2위에는 올해 극장가의 흥행 기록을 새로 쓰고 있는 ‘F1 더 무비’가 이름을 올렸다. 주말 동원 관객 31만8869명, 누적 관객 수는 364만3469명이다. 앞서 ‘F1 더 무비’는 개봉 46일째인 지난 9일 누적 관객 수 340만명을 돌파, ‘미션 임파서블: 파이널 레코닝’(339만명)을 제치고 올해 동원 관객 수 1위에 올랐다. 개싸라기 흥행(개봉 초반에 부진했던 작품이 시간이 갈수록 입소문을 타고 관객이 늘어나는 현상)의 ‘정석’이다.

‘F1 더 무비’는 90년대 베테랑 드라이버 ‘소니 헤이스’(브래드 피트 분)가 최하위 팀에 합류해 천재적인 신예 드라이버와 함께 우승을 향해 질주하는 레이싱 영화다. 실감나는 레이싱 경기 연출로 관객들에게 호평받고 있다.

지난 6일 개봉한 ‘존 윅’ 유니버스 액션 영화 ‘발레리나’는 관객 10만5432명을 동원하며 개봉 첫 주말 박스오피스 3위에 올랐다. 누적 관객수는 18만7212명으로, 개봉 3일째인 지난 9일 10만 관객을 돌파했다. 전작 ‘존 윅’과 ‘존 윅–리로드’보다 빠른 속도다. ‘발레리나’는 북미 개봉 당시 ‘존윅’의 2배가 넘는 1000만달러(139억원)의 오프닝스코어를 기록하며 화제를 모으기도 했다.

‘발레리나’는 암살자 조직 루스카 로마에서 킬러로 성장한 이브(아나 데 아르마스 분)가 아버지의 복수를 위해 진실을 쫓던 중 전설적인 킬러 존 윅(키아누 리브스 분)과 마주하고, 킬러들이 장악한 도시에서 피의 전쟁을 벌이는 이야기를 그린 액션 블록버스터다.

여름 방학을 맞아 애니메이션 영화들의 약진도 두드러졌다. 북미에서 K-애니메이션 돌풍을 일으킨 ‘킹 오브 킹스’는 관객 8만4143명을 동원하며 주말 박스오피스 4위에 이름을 올렸고, 스머프(6만3576명), 배드가이즈2(5만3474명)가 그 뒤를 이었다.