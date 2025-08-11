1개월 15.50%, 3개월 40.28% 수익률 패러다임 투자 전략 변경으로 장기 성과 극대화

[헤럴드경제=정윤희 기자] 신한자산운용은 ‘신한중소형주알파펀드’의 일부 전략과 펀드명을 변경해 ‘신한패러다임코리아펀드’로 새롭게 출시한다고 11일 밝혔다.

펀드평가사 제로인에 따르면, 해당 펀드는 최근 1개월 15.50%, 3개월 40.28%의 수익률을 기록하며 같은 기간 동일 유형 내에서 수익률 1위를 차지했다. 올해 누적 수익률은 60.63%로, 이는 벤치마크 대비 29.05%포인트 초과 성과다.

‘신한패러다임코리아펀드’는 전통적인 업종 구분을 넘어 산업 내 패러다임 변화를 포착해 투자기회를 발굴하는 전략을 취한다. 인공지능(AI), 주주가치, K-소비재, 바이오, 친환경, 플랫폼 등 10개의 패러다임에 기반한 핵심 기업에 집중 투자한다.

이번 전략 변경을 통해 기존 중소형주 중심 투자에서 벗어나 정부의 정책 변화와 시장 환경에 따른 다양한 패러다임에 분산 투자함으로써 시장 대비 알파 수익을 추구한다. 특히 K-소비재, AI, 주주가치 등 핵심 투자 영역을 확장해 포트폴리오 변동성 완화와 초과 수익 기회 확대를 극대화 하는데 주력한다는 계획이다.

정성한 신한자산운용 주식투자운용본부장은 “이번 전략 변경은 단기적 수익률 제고뿐만 아니라, 시장 변화에 민첩하게 대응하고 펀드의 지속 가능 성과를 목표로 하는 중장기적 판단에 기반한다”며 “하반기 국내 증시는 업종별 차별화 장세가 지속될 가능성이 높아 패러다임 투자에 강점을 지닌 ‘신한패러다임코리아펀드’ 투자자들에게 유용한 투자 대안이 될 것”이라고 말했다.

‘신한패러다임코리아펀드’는 신한은행, 하나은행, SC제일은행, 우리은행, 제주은행, 전북은행, 부산은행, 광주은행, 신한투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 하나증권, 미래에셋증권, 우리투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 대신증권, 유진투자증권 등에서 가입 가능하다.